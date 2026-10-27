Alumnos de los departamentos Capital, Banda y Río Hondo visitaron Casa de Gobierno

Estudiantes de cinco instituciones educativas recorrieron la Casa de Gobierno en el marco del programa “Conociendo mi provincia”. Fueron recibidos por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, en representación del gobernador Elías Suárez.

Hoy 19:58

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, en representación del gobernador Elías Suárez, recibió este martes en Casa de Gobierno la visita de alumnos del Instituto San Roque de Villa Zanjón, Dpto. Capital; del Agrupamiento N° 86.037 de Chauchillas, Dpto. Río Hondo; del Colegio Secundario N° 8 “Gral. Antonino Taboada” de Clodomira; del Colegio Agrotécnico “Pablo G. Laguzzi” de La Aurora y al Agrupamiento 86108/3 de Antaje; las tres últimas instituciones están ubicadas en el departamento Banda.

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El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos en el marco del programa “Conociendo mi provincia”, que permite que todos los jóvenes del interior que cursan el último año de la secundaria puedan visitar espacios institucionales, deportivos y culturales de la ciudad Capital, Las Termas y Villa La Punta.

El jefe de Gabinete transmitió los saludos del mandatario provincial e hizo hincapié en la importancia que tiene este programa para la gestión, porque “permite a muchos chicos del interior de la provincia conocer la Capital y recorrer lugares institucionales, emblemáticos y representativos de Santiago del Estero”.

“De alguna manera, viene a achicar las asimetrías que generan las distancias geográficas y les brinda a los estudiantes una experiencia inolvidable. Es un complemento de la educación tradicional, porque vivir estas experiencias les permite aprender e internalizar conocimientos de otra manera”, señaló.