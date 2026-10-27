Mariela Nassif destacó los anuncios de Elías Suárez: “Es una visión estratégica que mira al Santiago de hoy y del futuro”

La ministra de Educación adelantó en diálogo con Radio Panorama que se revisarán las propuestas formativas del programa para ampliar su alcance durante el próximo año. También destacó los avances educativos de la provincia y el plan estratégico anunciado por el gobernador Elías Suárez.

Hoy 19:33

La ministra de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nassif, destacó los anuncios realizados por el gobernador Elías Suárez durante la reunión plenaria del Consejo Económico y Social, donde se presentó el Plan Estratégico 2027-2028, con eje en la producción, el empleo, la infraestructura y el desarrollo de la provincia.

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En diálogo con Radio Panorama, la funcionaria analizó las principales medidas impulsadas por el Gobierno provincial, realizó un balance de las políticas educativas desarrolladas durante 2026 y adelantó algunas de las iniciativas previstas para el próximo año.

En primer lugar, Nassif consideró necesario analizar los anuncios dentro del complejo escenario económico nacional, marcado, según explicó, por una fuerte reducción de los recursos que reciben las provincias.

"Para poder entender las políticas activas que el gobernador Elías Suárez ha venido planteando en este primer año de gestión y que ahora proyecta hacia 2027 y 2028, tenemos que partir del contexto en el que se encuentra Santiago del Estero, en medio del desconcierto nacional", expresó.

En ese sentido, señaló que la reducción de la coparticipación y de la inversión nacional obligó al Gobierno provincial a establecer prioridades y fortalecer la administración de los recursos públicos.

La ministra explicó que las principales premisas de la gestión fueron el orden administrativo y el equilibrio presupuestario, pero aclaró que estos conceptos no deben interpretarse únicamente como mecanismos de control del gasto, sino como herramientas para sostener políticas públicas.

Según sostuvo, estas condiciones permitieron desarrollar iniciativas destinadas a acompañar a los santiagueños durante un escenario económico difícil y, al mismo tiempo, preparar a la provincia para una nueva etapa de crecimiento.

Capacitación, empleo y desarrollo productivo

Entre las principales políticas implementadas durante este año, Nassif destacó el programa Santiago Crece con Vos, que alcanza a más de 6.200 jóvenes de 28 localidades de la provincia, mediante 61 ofertas formativas relacionadas con la tecnología, la industria y distintos oficios.

Explicó que los participantes se encuentran próximos a completar sus trayectos de formación y remarcó que el objetivo es mejorar sus posibilidades de inserción laboral, desarrollar nuevas capacidades y responder a las necesidades productivas de Santiago del Estero.

Asimismo, confirmó que el Gobierno provincial proyecta ampliar Santiago Crece con Vos durante 2027, tanto en la cantidad de propuestas educativas como en su alcance territorial.

"Estamos revisando todas las ofertas formativas de este año para mejorar. Vamos a ampliar las ofertas educativas, la cantidad y vamos a ampliar los lugares territoriales", adelantó.

En este marco, resaltó la participación del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), las dos universidades de la provincia y las instituciones de formación profesional, que trabajan conjuntamente en el desarrollo de las capacitaciones.

Nassif remarcó que la articulación entre educación y producción constituye uno de los principales objetivos de la planificación provincial, debido a que el crecimiento de la actividad económica requiere trabajadores con nuevas competencias y conocimientos específicos.

Como ejemplo, mencionó que el ITSE ya cuenta con una tecnicatura vinculada al manejo de energías renovables, cuyos egresados podrán contar con herramientas para incorporarse a los proyectos energéticos que se desarrollen en Santiago del Estero.

La funcionaria vinculó esta formación con el anuncio de la construcción de dos parques solares, que permitirán generar energía y reducir costos para el Estado provincial.

Según explicó, el ahorro obtenido mediante estos proyectos podría contribuir a compensar los recursos que la provincia destina durante los meses de verano para aliviar el costo de las facturas de electricidad de las familias santiagueñas.

En esa línea, destacó que las distintas áreas del Gobierno trabajan de manera articulada para que las inversiones proyectadas puedan traducirse en oportunidades concretas de empleo.

"Nada es casual. Que estemos formando jóvenes en distintas áreas desde el sistema educativo, junto con las universidades, está pensado porque el sistema productivo demanda empleos de mejor calidad", afirmó.

Las inversiones previstas para 2027 y 2028

Al analizar los anuncios del gobernador Elías Suárez, Nassif destacó que el Plan Estratégico contempla inversiones en infraestructura vial, obras hídricas, energía, viviendas y desarrollo productivo, con el propósito de generar mejores condiciones para la actividad económica.

En materia de conectividad vial, mencionó el proyecto de mejoramiento de 1.430 kilómetros de caminos secundarios y terciarios, una intervención que consideró fundamental para facilitar el traslado de la producción, mejorar el acceso a los servicios y fortalecer la integración de las distintas localidades.

También resaltó la importancia de las obras hídricas anunciadas, tanto las que se encuentran en ejecución como aquellas que comenzarán durante los próximos años, por su impacto en la calidad de vida de la población y en las posibilidades de desarrollo de las economías regionales.

En relación con la infraestructura educativa, aseguró que la totalidad de las escuelas provinciales cuenta con conectividad digital y consideró que este avance permite reducir las desigualdades entre estudiantes de diferentes localidades.

Para la ministra, garantizar el acceso a herramientas tecnológicas representa una política de inclusión, debido a que permite que los alumnos dispongan de mayores oportunidades independientemente del lugar donde hayan nacido.

Otro de los puntos que destacó fue la decisión de avanzar con una modificación de la Ley de Promoción Industrial, orientada a impulsar inversiones y generar mayor valor agregado a las materias primas producidas en Santiago del Estero.

Según explicó, la iniciativa buscará fortalecer las cadenas productivas, incorporar tecnologías y energías renovables a los procesos industriales y mejorar las condiciones de competitividad de las empresas.

En ese contexto, señaló que la planificación provincial procura aprovechar el potencial productivo de Santiago del Estero, acompañando las inversiones privadas con infraestructura, financiamiento y formación de recursos humanos.

"Es una visión integral, estratégica, que mira al Santiago de hoy, pero que también mira al Santiago del futuro", expresó.

Nassif también destacó la reactivación de las Agencias de Desarrollo Territorial, con 12 dependencias en funcionamiento y otras siete previstas, que permitirán acompañar a cerca de 9.000 productores familiares y fortalecer las economías regionales.

Asimismo, puso en valor los convenios celebrados con colegios profesionales, que permiten incorporar conocimientos técnicos y asesoramiento especializado a distintas áreas del Estado.

Precisó que se firmaron 12 acuerdos de cooperación, de los cuales cuatro corresponden al Ministerio de Educación, y sostuvo que estas articulaciones resultan fundamentales para abordar necesidades que requieren la intervención de profesionales especializados.

También resaltó las gestiones realizadas a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que permitieron canalizar más de 4.000 millones de pesos en créditos destinados al sector privado para promover inversiones y acompañar la actividad económica.

Respecto de las viviendas y módulos habitacionales anunciados, aclaró que se trata de proyectos que serán financiados con recursos públicos provinciales.

La ministra consideró que todas estas iniciativas responden a una misma orientación de gobierno, basada en administrar responsablemente los recursos para generar condiciones que permitan ampliar la producción, el empleo y las oportunidades de desarrollo.

El balance del ciclo lectivo y la inversión provincial en educación

Durante la entrevista, Nassif también fue consultada sobre el balance del ciclo lectivo 2026, próximo a finalizar, y sostuvo que la evaluación del funcionamiento del sistema educativo provincial es positiva, pese a las dificultades económicas.

"Nuestro sistema educativo provincial la verdad que nos da siempre muchas satisfacciones", manifestó, aunque reconoció que los recortes de fondos nacionales representaron uno de los principales desafíos durante el año.

En ese sentido, recordó que el gobernador Elías Suárez colocó a la educación entre las prioridades de su gestión desde el momento de asumir, cuando ya se advertía que la provincia debería realizar mayores esfuerzos para sostener distintas políticas.

"Hemos sentido fuertemente el recorte de la inversión del Estado nacional, pero eso ha hecho que redoblemos nosotros nuestros esfuerzos", aseguró.

La funcionaria explicó que la provincia debió compensar con recursos propios distintas iniciativas, entre ellas las vinculadas al programa Conectar Igualdad, y continuar invirtiendo en infraestructura escolar, conectividad, mantenimiento de los servicios tecnológicos, formación docente y políticas salariales.

También destacó los avances relacionados con la carrera docente y señaló que el Consejo General de Educación lleva adelante concursos para cubrir 337 cargos directivos.

Según indicó, este procedimiento permitirá cubrir puestos de conducción escolar mediante instancias de selección, respetando los mecanismos establecidos para el desarrollo profesional de los docentes.

Para Nassif, estas acciones demuestran que el sistema educativo santiagueño se encuentra en permanente movimiento y continúa generando oportunidades de crecimiento.

Además, resaltó la participación de alumnos de la provincia en ferias educativas, concursos y otras instancias de formación, en las que obtuvieron premios y reconocimientos.

La ministra consideró que estos logros reflejan el compromiso de las comunidades educativas y agradeció especialmente el trabajo que realizan los docentes en las instituciones escolares.

Ausentismo docente y dificultades de aprendizaje

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el ausentismo de docentes y alumnos, una problemática que, según explicó, es analizada permanentemente por las autoridades educativas para diseñar respuestas y estrategias de acompañamiento.

En relación con el ausentismo docente, señaló que el Consejo General de Educación trabaja mediante capacitaciones, tareas de seguimiento y acciones de concientización.

En ese sentido, consideró importante revalorizar la vocación docente y destacó que se trata de una cuestión que también se aborda conjuntamente con las organizaciones gremiales.

Asimismo, explicó que resulta necesario contemplar las distintas situaciones que atraviesan los trabajadores de la educación, especialmente aquellas vinculadas con licencias y problemas de salud, para establecer mecanismos adecuados de seguimiento.

Por otra parte, al referirse a las dificultades que pueden presentar los estudiantes, remarcó que las escuelas reflejan muchas de las problemáticas que atraviesa la sociedad y que, por ese motivo, necesitan herramientas para identificar, atender o derivar diferentes situaciones.

La ministra explicó que la salud física y mental de los alumnos influye directamente en sus procesos de aprendizaje, aunque aclaró que no todas las dificultades escolares responden necesariamente a cuestiones médicas.

En algunos casos, sostuvo, es necesario diseñar trayectorias educativas particulares y establecer estrategias de acompañamiento para que los estudiantes puedan avanzar en su formación.

Para ello, consideró fundamental el trabajo conjunto de docentes, especialistas y equipos interdisciplinarios, capaces de identificar las necesidades específicas de cada alumno.

En ese marco, destacó los convenios celebrados recientemente con los colegios profesionales de psicólogos y psicopedagogos, que permiten incorporar herramientas para evaluar las dificultades que pueden presentarse durante el aprendizaje.

"Muchas veces hay que destrabar algún proceso y eso es lo que tenemos que hacer a través de especialistas, programas y todas las acciones que el ministerio tiene a su cargo", explicó.

El trabajo conjunto entre Educación y Salud

Nassif también se refirió a la articulación que mantiene el Ministerio de Educación con otras áreas del Gobierno provincial, especialmente con la cartera sanitaria.

Explicó que ambas dependencias desarrollan acciones vinculadas con la prevención, las campañas de vacunación, la Educación Sexual Integral y el acompañamiento de distintas situaciones de salud que pueden presentarse en las escuelas.

En ese sentido, destacó el vínculo permanente entre las instituciones educativas y las Unidades Primarias de Atención de la Salud (UPA), que permite establecer mecanismos de intervención y acompañamiento en cada comunidad.

La ministra sostuvo que esta modalidad de trabajo responde a una decisión política de abordar las problemáticas de manera integral, mediante el intercambio de información y la coordinación entre los diferentes ministerios.

También señaló que los integrantes del gabinete provincial mantienen reuniones para analizar cuestiones comunes y conocer las acciones que desarrolla cada organismo, debido a que muchas decisiones tienen impacto en distintas áreas de la gestión.

El Consejo Económico y Social y la planificación del futuro

Finalmente, Nassif volvió a destacar la importancia de la reunión plenaria del Consejo Económico y Social, encabezada por Elías Suárez, y consideró que la participación de representantes de universidades, sectores productivos, entidades profesionales, organizaciones gremiales e instituciones de la sociedad civil constituye una herramienta fundamental para construir políticas públicas.

Explicó que el Consejo mantiene su propia agenda de reuniones y que el encuentro del lunes tuvo un carácter especial, debido a que permitió realizar un balance de las acciones impulsadas durante 2026 y presentar los principales lineamientos de inversión para 2027 y 2028.

La funcionaria recordó que la jornada coincidió con el primer aniversario del triunfo electoral de Elías Suárez, aunque aclaró que todavía resta tiempo para completar su primer año de gestión.

En ese marco, sostuvo que el gobernador buscó compartir con los diferentes sectores los proyectos que pudieron diseñarse a partir del trabajo realizado durante el año y de los aportes técnicos surgidos de las mesas del Consejo Económico y Social.

Para Nassif, el encuentro también reflejó una modalidad de gestión basada en el diálogo, la participación y la construcción de acuerdos entre el Estado y las distintas instituciones de la provincia.

En ese sentido, reafirmó que el orden administrativo y el equilibrio presupuestario son las herramientas que permiten sostener la inversión pública, acompañar al sector productivo y generar nuevas oportunidades de capacitación y empleo.

Por último, remarcó que la planificación impulsada por el Gobierno provincial tiene como objetivo central mejorar la calidad de vida de los santiagueños y garantizar que las políticas de desarrollo alcancen a todas las regiones del territorio.

"En todas estas políticas que el gobernador ha anunciado, el ser humano es el centro de la escena: mejorar su calidad de vida, mejorar las condiciones de vida del ciudadano, sea el lugar en donde se encuentre", concluyó.