El FMI aprobó la tercera revisión técnica del acuerdo con Argentina y se acerca un desembolso de USD 900 millones

El organismo internacional destacó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas del Banco Central. La liberación de los fondos todavía deberá ser autorizada por el Directorio Ejecutivo, que analizaría el acuerdo a principios de diciembre.

Hoy 20:31

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Gobierno argentino para completar la tercera revisión del programa de financiamiento vigente, lo que representa un paso fundamental para habilitar un nuevo desembolso de aproximadamente USD 900 millones.

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El entendimiento se concretó en el marco del programa de 48 meses acordado entre la Argentina y el organismo internacional. Sin embargo, la transferencia de los fondos todavía no está confirmada, debido a que será necesaria la aprobación definitiva del Directorio Ejecutivo del FMI, cuyo tratamiento está previsto para principios de diciembre.

En su comunicado, el organismo que conduce Kristalina Georgieva destacó los resultados de la política económica implementada por el Gobierno de Javier Milei, especialmente en materia de equilibrio fiscal, desaceleración de la inflación y acumulación de reservas internacionales.

El FMI consideró que el programa económico argentino continúa mostrando resultados favorables, incluso frente a un escenario internacional complejo, y atribuyó esos avances a las políticas fiscales y monetarias aplicadas por las autoridades nacionales.

El FMI destacó el superávit fiscal y la acumulación de reservas

Uno de los principales aspectos resaltados por el organismo fue el compromiso del Gobierno argentino con el mantenimiento del superávit fiscal primario del 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2026.

En ese sentido, el Fondo señaló que el equilibrio de las cuentas públicas continuará siendo una pieza central del programa económico y remarcó la importancia de sostener una política fiscal similar durante 2027.

El organismo también valoró los lineamientos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso, y destacó la necesidad de profundizar las reformas tributarias y fiscales, preservando al mismo tiempo las inversiones prioritarias en infraestructura y servicios sociales.

En materia monetaria, el FMI respaldó la estrategia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para continuar con el proceso de desaceleración inflacionaria y fortalecer su posición de reservas internacionales.

Según los datos mencionados en el comunicado, el Banco Central acumuló compras de divisas por aproximadamente USD 16.000 millones durante 2026, una cifra que el organismo consideró relevante para mejorar la estabilidad financiera del país.

La acumulación de reservas había sido uno de los principales temas de discusión durante la misión técnica que visitó Buenos Aires a fines de septiembre, cuando los representantes del Fondo analizaron el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.

Durante octubre, el BCRA aceleró las compras de divisas y superó los USD 1.200 millones adquiridos, frente a los USD 473 millones registrados en septiembre. No obstante, en las últimas jornadas se interrumpió temporalmente esa tendencia.

Qué espera el organismo para los próximos meses

El FMI sostuvo que el Banco Central deberá continuar fortaleciendo sus reservas y mantener una política monetaria orientada a controlar la inflación, sin perder de vista la evolución del crédito y la actividad económica.

En ese marco, respaldó la continuidad del sistema de bandas cambiarias, que permite fluctuaciones del tipo de cambio dentro de determinados límites, y destacó la importancia de preservar la flexibilidad del mercado cambiario.

Además, el organismo consideró necesario avanzar en el desarrollo del mercado de capitales local, facilitar el acceso al financiamiento de largo plazo y promover nuevas inversiones productivas.

Entre los objetivos mencionados se encuentran el impulso de proyectos estratégicos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la ejecución de concesiones de infraestructura y la profundización de las reformas económicas.

Otro de los puntos señalados por el Fondo fue la necesidad de que Argentina pueda recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito cuando las condiciones financieras resulten favorables.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado recientemente que, si se mantiene el ritmo de adquisición de divisas, el Banco Central podría finalizar 2026 con compras acumuladas cercanas a los USD 20.000 millones.

Sin embargo, el retorno a los mercados internacionales continúa condicionado por el nivel del riesgo país, que se mantiene por encima de los 750 puntos básicos, lo que encarece las posibilidades de financiamiento externo.

Cuándo llegarían los USD 900 millones

Con el acuerdo alcanzado entre el equipo técnico del FMI y las autoridades argentinas, el próximo paso será la evaluación del Directorio Ejecutivo del organismo, que deberá decidir si aprueba formalmente la tercera revisión.

En caso de obtener el visto bueno, Argentina podrá acceder a un desembolso equivalente a 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), aproximadamente USD 900 millones, contemplados dentro del programa de financiamiento vigente.

De acuerdo con el cronograma previsto, el tratamiento del acuerdo se realizaría a principios de diciembre, una vez que se completen las medidas pendientes acordadas entre las partes.

Esto significa que los fondos no estarán disponibles para afrontar el próximo vencimiento de aproximadamente USD 800 millones en intereses con el FMI, previsto para comienzos de noviembre.

El organismo internacional valoró la cooperación mantenida con el equipo económico argentino y destacó la continuidad de las políticas de disciplina fiscal y reformas orientadas al mercado.

De esta manera, el Gobierno de Javier Milei consiguió un nuevo respaldo técnico del Fondo Monetario Internacional, aunque deberá esperar la decisión definitiva del Directorio para acceder al desembolso y continuar avanzando con el programa económico acordado.