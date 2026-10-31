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Güemes se despidió de la Primera Nacional con un empate ante Temperley en La Isla

El Gaucho levantó un 2 a 0 en contra y logró empatar el encuentro 2 a 2 ante el Gasolero en la última fecha del campeonato. Los santiagueños se despiden de la categoría.

Hoy 17:12
Güemes Temperley

Güemes cerró su participación en la Primera Nacional con un empate 2 a 2 ante Temperley en el Arturo "Jiya" Miranda, por la última fecha del campeonato. El Gaucho logró remontar una desventaja de dos goles y se despidió de la categoría ante su gente.

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El Gasolero golpeó primero a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Díaz abrió el marcador de penal. Antes del descanso, a los 44, Gabriel Hauche amplió la ventaja para la visita y puso el 2 a 0.

En el complemento, Sala descontó de penal a los 48 minutos y le devolvió la ilusión al conjunto santiagueño. Cuando parecía que Temperley se llevaba la victoria, Farrera apareció a los 88 minutos para marcar el 2 a 2 definitivo.

De esta manera, Güemes se despidió de la Primera Nacional con una muestra de carácter, aunque sin poder evitar el descenso. El Gaucho deberá afrontar la próxima temporada en el Torneo Federal A, con el objetivo de regresar a la segunda categoría del fútbol argentino.

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