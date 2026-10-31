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Juveniles de AFA: los chicos de Central Córdoba se midieron con los de River

En la próxima fecha, la 32ª del torneo, que se disputará el sábado 7 de noviembre, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Unión de Santa Fe.

Hoy 17:21
Central Córdoba Juveniles

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la 31ª fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, al enfrentar a las de River Plate.

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Resultados:

• La 4ª división perdió 6-2. Goles: Miszczuk -2-, Benitez, Hernandez, Silva y Goytia (R); Mattina -2- (CC).

• La 5ª división perdió 3-0. Goles: Baldes, Villordo y Pollano (R).

• La 6ª división perdió 3-1. Goles: Luna, López y Silva (R); Gómez (CC).

• La 7ª división perdió 2-0. Goles: Bruno Cabral y Felipe López (R).

• La 8ª división perdió 2-0. Goles: Salinas y Óliver Pérez (R).

• La 9ª división perdió 1-0. Gol: Frontela (R).

En la próxima fecha, la 32ª del torneo, que se disputará el sábado 7 de noviembre, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Unión de Santa Fe.

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