Franco Colapinto culminó los ensayos mexicanos de F1 en el 12° puesto

Trabajando en conseguir mejor adherencia, el pilarense concretó la última práctica en el autódromo "Hermanos Rodríguez", chequeando el funcionamiento del Alpine.

Hoy 15:30

La actividad sabatina de Franco Colapinto en el Gran Premio Ciudad de México fue otra vez satisfactoria a bordo del Alpine A526 que, si bien volvió a contar con altibajos en la prestación, pudo ubicarse 12º tras marcar 1m18s652 en la mejor de las 31 vueltas que recorrió en los 4.304 metros del autódromo «Hermanos Rodríguez», en donde este fin de semana se corre la 19.ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

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Centrando su labor en chequear algunas mejoras en el tren delantero y evaluar el equilibrio del chasis con el funcionamiento del tren trasero, que en algunas vueltas influyó en la adherencia generando que el coche deslice en el tercer sector (Foro Sol) y que motivó una corrección al final de la recta principal para recorrer las primeras curvas, sin provocarle daños.

La planificación a cargo de su ingeniero Stuart Barlow hizo que Colapinto calzara neumáticos medios durante la primera parte y con ellos dio 21 vueltas, siendo su registro de referencia 1m19s186 conformando la estrategia que podría utilizar en carrera; los últimos minutos fueron con el compuesto blando, logrando hacer su mejor paso durante la decena de giros restantes.

Además, hay que resaltar que tanto con ambos set’s de neumáticos Colapinto aventajó a su compañero Pierre Gasly: con el compuesto medio quedó a 57/1000 y con el blando se ubicó 13° a 22 milésimas, sosteniendo que el funcionamiento del A526 del argentino (que vale recordar no hizo la primera práctica porque giró Gabriele Minì) evolucionó en esta pista, que se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

NORRIS CERRÓ LAS PRÁCTICAS, SUPERANDO A SU SUCESOR ANTONELLI

El campeón saliente, Lando Norris se quedó con el mejor tiempo de la última tanda preparatoria del GP mexicano y con el McLaren registró 1m17s660 aventajando por ¡una milésima! al joven Kimi Antonelli con el eficiente Mercedes, a bordo del cual este domingo podría heredarle el cetro y ser el más joven en conseguirlo en Fórmula 1.

Detrás, a 0s117 quedó la Ferrari de Charles Leclerc, que no pudo repetir lo hecho en las dos tandas del viernes y precediendo a Oscar Piastri, el compañero de Norris, que lo siguió a 0s195. Posteriormente se ordenaron los campeones Max Verstappen (Red Bull, a 0s351) y Lewis Hamilton (Ferrari, a 0s469), seguidos por George Russell (Mercedes, a 0s507), Isack Hadjar (Red Bull, a 0s509), Liam Lawson (Racing Bulls, a 0s513) y Arvid Lindblad (Racing Bulls, a 0s537).

A su vez, Ryo Hirakawa quien reemplaza a Esteban Ocon en Haas, quedó 19°, en tanto que los locales no pudieron ver en pista al Cadillac de Sergio Pérez, quien al igual que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) no registraron tiempos en esta sesión, aguardando por reparar las unidades para tomar parte de la clasificación desde la hora 18:00 de Argentina.