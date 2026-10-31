Vandalismo interrumpe servicios de telecomunicaciones en Salta

Un corte en la red de fibra óptica de Telecom en Salta, causado por vandalismo, afecta los servicios de internet y telefonía móvil en varias localidades de la región.

Hoy 16:29

Un grave incidente de vandalismo en Salta ha causado un significativo corte en la red de fibra óptica de Telecom, afectando la conectividad de numerosos usuarios en la capital y sus alrededores. Este corte tuvo lugar en la madrugada y se localiza en el barrio El Tribuno, en la zona sur de la ciudad, donde la infraestructura de telecomunicaciones sufrió daños severos.

Según informes de la empresa, el corte en el troncal de fibra óptica podría provocar inconvenientes en servicios de internet y telefonía móvil en diversas áreas de la provincia. Las localidades afectadas incluyen sectores de la zona sudoeste de Salta capital y las localidades de Chicoana, El Carril y La Merced, situadas en el Valle de Lerma.

Telecom ha comunicado que este hecho fue producto de actos vandálicos, por lo que la compañía ha presentado una denuncia formal ante las autoridades policiales. Esta acción busca no solo sancionar a los responsables, sino también proteger la infraestructura crítica que sostiene las comunicaciones en la región.

En respuesta a este incidente, Telecom ha iniciado una colaboración con las fuerzas de seguridad para investigar lo sucedido. La empresa está comprometida en esclarecer las circunstancias que llevaron a este daño a la red y a minimizar el impacto en sus clientes.

A medida que se desarrolla la investigación, el personal técnico de Telecom está trabajando arduamente para restablecer los servicios interrumpidos en el menor tiempo posible. Las labores de reparación son complejas, y la compañía aún no ha proporcionado un horario estimado para la normalización de las conexiones.

Telecom también ha expresado su pesar por las molestias ocasionadas a sus clientes, quienes dependen de estos servicios para su comunicación diaria. La firma reconoce la importancia de mantener una infraestructura robusta y segura para garantizar la continuidad de los servicios.

Este incidente resalta la vulnerabilidad de las infraestructuras de telecomunicaciones ante actos de vandalismo y la necesidad de adoptar medidas preventivas y de seguridad más eficaces para proteger estos sistemas esenciales. La comunidad espera que las autoridades tomen acciones firmes para prevenir futuros incidentes similares.