Detenido chamán por narcomenudeo en San Miguel de Tucumán

La Policía detuvo a un chamán y a dos mujeres en San Miguel de Tucumán, incautando sustancias ilegales y materiales relacionados con el narcomenudeo.

Hoy 17:18

Un operativo policial en San Miguel de Tucumán resultó en la detención de un hombre de nacionalidad brasileña, conocido como "PAĶA", quien se presentaba como un chamán de la selva amazónica. Durante el allanamiento realizado por DIDROP Capital, una división de la DIGEDROP, se encontraron diversos elementos relacionados con el narcomenudeo. Este hecho ocurrió en la tarde del jueves en una vivienda situada en la calle Rufino Cossío, número 300.

La intervención policial fue parte de una investigación más amplia llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo. En el curso del procedimiento, las autoridades detuvieron a dos mujeres de 25 y 35 años, quienes también fueron identificadas en el lugar del allanamiento. Este tipo de acciones destaca el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas y el consumo ilegal de sustancias.

En la vivienda, los efectivos de la Policía lograron incautar una variedad de productos, incluidos semillas de marihuana, hongos alucinógenos, pipas y otros preparados. Estos elementos son considerados esenciales para el avance de la investigación, ya que su composición deberá ser analizada para determinar su legalidad y origen. La posesión de tales sustancias es un indicativo de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

Además de las sustancias ilegales, se encontraron computadoras, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación que podrían aportar información valiosa a la causa. Este hallazgo subraya la complejidad de la red de narcomenudeo en la región y la importancia de la colaboración entre las diferentes fuerzas de seguridad en Argentina.

Las autoridades confirmaron que la causa seguirá bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, que está evaluando el impacto de este operativo en la lucha contra el tráfico de drogas. La detención de este chamán y las dos mujeres es un paso significativo hacia la disminución de estas actividades ilegales en el área.

Este evento ha generado una reacción en la comunidad local, que se ha manifestado preocupada por el aumento de incidentes relacionados con el consumo de drogas. La Policía ha hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que pueda ayudar en futuras investigaciones y en la prevención del narcomenudeo.