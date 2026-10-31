Llamil Abdala previo a su jura como intendente de La Banda: “Traigo muy buenas novedades para los bandeños”

Minutos antes de asumir formalmente al frente de la Municipalidad de La Banda, el flamante intendente adelantó que trabajará durante el fin de semana con su gabinete para poner en marcha la gestión y anunció que habrá decisiones vinculadas con los servicios públicos.

Hoy 17:40

Minutos antes del inicio del acto de asunción en el Nuevo Cine Teatro Municipal Renzi, Llamil Abdala anticipó que su gestión al frente de la Municipalidad de La Banda comenzará con decisiones concretas y novedades para los vecinos. El flamante intendente adelantó que trabajará durante el fin de semana junto a su gabinete para definir las primeras acciones de gobierno.

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“Este camino ha iniciado el 23 de agosto y tiene este punto culminante, que es poder hacernos cargo del municipio, con mucha expectativa y con una ciudadanía que está esperando escuchar qué vamos a hacer e implementar”, expresó Abdala antes de la ceremonia.

En ese sentido, aseguró que llega al inicio de su mandato con anuncios para comunicar, especialmente relacionados con las decisiones que se tomarán en los primeros días de administración.

“Termina el acto y nos vamos al municipio, vamos a poner en marcha el gobierno, el gabinete y vamos a quedar durante el domingo y lunes trabajando internamente”, explicó el jefe comunal, al detallar cómo será el comienzo de su gestión.

Abdala señaló que el objetivo es que el martes las distintas áreas municipales puedan desarrollar una primera respuesta coordinada. “Tenemos que tener una acción efectiva y concreta en todas las áreas, fundamentalmente en los servicios que están siendo deficitarios o que no se están brindando”, remarcó.

Finalmente, el intendente anticipó que tiene “cosas importantes” para comunicarles a los bandeños, aunque no brindó detalles sobre las medidas que implementará en esta primera etapa.

De esta manera, la nueva gestión municipal comenzará con una agenda de trabajo centrada en la organización del gabinete y la revisión de los servicios públicos, con el compromiso de poner en marcha acciones desde el próximo martes.