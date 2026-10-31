Irregularidades en expensas: cómo identificarlas y actuar

Las expensas en edificios de Argentina han aumentado en un 40% en la última década, lo que hace esencial entender su desglose y detectar posibles irregularidades. Conocer cómo se componen y qué elementos deben incluirse es clave para evitar sorpresas desagradables.

Hoy 18:02

Las expensas son un tema recurrente para los propietarios e inquilinos de edificios en Argentina, especialmente en ciudades como Buenos Aires, donde el costo de vida ha ido en aumento. Según datos del INDEC, los gastos de mantenimiento han crecido un 40% en la última década, lo que resalta la importancia de entender su composición.

Las expensas suelen incluir diversos conceptos, como servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento de ascensores y gastos administrativos. Sin embargo, es fundamental que los propietarios e inquilinos sepan a qué se destinan estos fondos para poder evaluar si los montos son justos.

Una práctica común es solicitar el detalle de expensas a la administración del edificio, donde se desglosan los gastos. Este documento debería incluir todos los ítems y sus respectivos costos, permitiendo así una revisión más clara de cómo se utilizan los recursos.

Los propietarios deben estar atentos a posibles irregularidades en las facturas, como cargos excesivos o conceptos que no se justifican. Un aumento desmedido en ciertos ítems puede ser señal de mala administración o, en algunos casos, hasta de fraude.

Además, es recomendable comparecer a las asambleas de consorcio donde se discuten las expensas. Este espacio permite plantear dudas y obtener información de primera mano sobre la gestión de los recursos, fomentando así la transparencia entre los propietarios.

Es importante recordar que, según la Ley de Propiedad Horizontal en Argentina, cada consorcio tiene la obligación de llevar libros contables que pueden ser revisados por los propietarios. Este acceso a la información es vital para garantizar que los gastos sean legítimos y estén debidamente documentados.

La educación sobre el tema de las expensas no solo ayuda a evitar sorpresas, sino que también puede prevenir conflictos entre vecinos y mejorar la gestión del consorcio. Estar informado es el primer paso para asegurar una convivencia armónica y transparente en los edificios.