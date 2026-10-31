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El concejal Pato respaldó las medidas anunciadas por Llamil Abdala: “Estamos para acompañar”

Tras la asunción del nuevo intendente de La Banda, el edil expresó su apoyo a las decisiones que impulse la gestión y sostuvo que el objetivo será ordenar el funcionamiento del municipio.

Hoy 18:50
Concejal Pato

En diálogo con Noticiero 7, el concejal David Gustavo Pato se refirió a los primeros anuncios del intendente Llamil Abdala y manifestó su respaldo a las medidas que se adopten durante esta nueva etapa de gobierno municipal.

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“Al intendente lo tenemos que acompañar en todas las decisiones que tome, ya que fue él quien hizo un estudio de toda la realidad de nuestra ciudad. Estamos para acompañar”, expresó el edil al ser consultado sobre los desafíos que tendrá la nueva gestión.

En ese sentido, consideró que Abdala llega con un mensaje de esperanza y con la intención de reorganizar el funcionamiento del municipio. “Viene con un mensaje de esperanza, a ordenar las cosas y hacerlas bien. Estamos preparados para esto”, afirmó.

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