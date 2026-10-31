La lluvia llegó a Santiago y cambió el panorama después de una tarde agobiante

Luego de varias horas de calor intenso, las precipitaciones comenzaron a hacerse sentir en la Capital santiagueña. El Servicio Meteorológico Nacional ya anticipaba tormentas fuertes para la noche y mantiene el pronóstico de inestabilidad para el domingo.

Hoy 19:16

Después de una jornada marcada por las altas temperaturas, la lluvia finalmente llegó a Santiago del Estero y modificó el panorama de este sábado 31 de octubre. Las precipitaciones comenzaron a hacerse sentir durante la tarde, en la previa de la noche, tal como anticipaba el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había previsto un aumento de la inestabilidad hacia las últimas horas del día.

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El cambio de tiempo llegó luego de una tarde agobiante. De acuerdo con la actualización del organismo nacional de las 18, la temperatura alcanzaba los 35,6°C, con cielo parcialmente nublado y una humedad del 29%. Para la noche, el SMN pronosticaba tormentas fuertes, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, y una temperatura cercana a los 24°C.

Además, se esperaban vientos del sector noreste de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante el domingo

La inestabilidad continuará durante este domingo 1 de noviembre. Según el pronóstico del SMN, la jornada tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 33°C, con probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana y la tarde.

Hacia la noche podría registrarse nuevamente una mayor intensidad de las precipitaciones, con tormentas fuertes y probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por el calor, la llegada de las lluvias y un cambio en las condiciones meteorológicas que traerá algo de alivio después de las elevadas temperaturas.