Valeria Suárez: “Los recursos públicos son de los vecinos bandeños y deben destinarse a políticas públicas”

La funcionaria habló con Noticiero 7 luego de la asunción de Llamil Abdala y destacó que la Defensoría tendrá un papel clave en el control de los actos de gobierno, la legalidad de las decisiones y el seguimiento de la gestión municipal.

Hoy 19:01

La Defensora del Pueblo de La Banda, Valeria Suárez, habló con Noticiero 7 luego de la asunción del intendente Llamil Abdala y se refirió al papel que tendrá el organismo en esta nueva etapa de la gestión municipal.

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En ese sentido, aseguró que asumirá sus funciones con mucha responsabilidad y que buscará darle a la Defensoría el rol que le corresponde, haciendo especial hincapié en el control de todos los actos de gobierno y en el cumplimiento de la legalidad.

“Vamos a actuar interviniendo, solicitando los informes y ayudando”, expresó. En esa línea, remarcó que los fondos públicos deben administrarse de acuerdo con las normas vigentes y destinarse a mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Todos los recursos públicos son de los vecinos bandeños y deben estar destinados a políticas públicas”, sostuvo.

Por otra parte, Suárez hizo referencia a la necesidad de atender situaciones de informalidad y desorganización en el ámbito del Ejecutivo municipal. Frente a este escenario, planteó que trabajarán para normalizar el funcionamiento del organismo y mejorar la atención a la comunidad. “Vamos a trabajar de aquí en adelante sin descuidar la atención”, concluyó.