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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 OCT 2026 | 29º
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EN VIVO I Vélez se juega mucho en la Anual ante un San Lorenzo que va por los playoffs

El Fortín, que ya aseguró su clasificación, buscará seguir de racha ante un Ciclón que necesita ganar para meterse entre los ocho mejores. El partido se jugará este sábado desde las 19.15 en Liniers.

Hoy 20:04

Vélez y San Lorenzo se enfrentarán este sábado 31 de octubre, desde las 19.15, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá especial importancia para el Ciclón, que necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

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TEMAS Club Atlético Vélez Sarsfield Club Atlético San Lorenzo de Almagro
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