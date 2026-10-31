Fuertes tormentas azotaron Córdoba: hubo inundaciones y caída de granizo en distintos sectores

Las precipitaciones afectaron a la capital provincial, Río Cuarto, Alta Gracia y numerosas localidades del interior. En algunos sectores se registraron importantes acumulaciones de agua y continúa vigente una alerta amarilla por tormentas.

Hoy 19:41

Una intensa jornada de tormentas se registró este sábado en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con fuertes lluvias, caída de granizo y complicaciones en varias localidades. La ciudad capital y Río Cuarto fueron algunas de las zonas más afectadas, mientras que el fenómeno también alcanzó a sectores de las sierras y otras regiones del territorio provincial.

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Uno de los episodios más intensos se produjo en Río Cuarto, donde se acumularon 62 milímetros de lluvia en apenas 25 minutos. Las precipitaciones provocaron anegamientos en distintas calles y estuvieron acompañadas por ráfagas de viento y caída de granizo. La situación se desarrolló en medio de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Alta Gracia, las tormentas también se hicieron sentir durante la jornada. El primer episodio se registró alrededor de las 14, con abundantes precipitaciones y caída de piedra. Más tarde, el fenómeno volvió a repetirse y sorprendió nuevamente a los vecinos. También se reportaron granizadas en Valle Escondido y en distintos sectores de la zona norte de la ciudad de Córdoba.

La inestabilidad alcanzó además a Agua de Oro, donde la caída de granizo se extendió durante aproximadamente 10 minutos, sin provocar daños, según informó el intendente de la localidad, Miguel Ángel Aguirre. En Anisacate, en tanto, se registró una importante acumulación de piedras sobre calles y distintos sectores de la localidad.

Otros reportes llegaron desde Pampa de Achala, el Camino de las Altas Cumbres, San Javier, Colonia Caroya y Villa Carlos Paz. En la zona del Cerro Champaquí, el granizo complicó un operativo de rescate que se llevaba adelante para asistir a una mujer de 59 años que había sufrido una lesión en una de sus piernas mientras realizaba una caminata de montaña.

Continúa la alerta amarilla en Córdoba

Ante este panorama, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla para distintos sectores de la provincia por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

De acuerdo con el organismo, los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Frente a estas condiciones, se recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, se aconseja buscar refugio en un lugar cerrado y mantenerse informado a través de las actualizaciones y los avisos a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional.