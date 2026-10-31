Llamil Abdala asumió y anunció una batería de medidas para La Banda: “Venimos a reconstruir la ciudad”

En su primer discurso como intendente, anunció un decreto de emergencia económica por un año, una auditoría integral y cambios en la administración municipal. También presentó un programa de higiene urbana, trabajos en desagües pluviales, reparación de calles y mejoras en el alumbrado público. “Venimos a reconstruir la ciudad”, afirmó.

Hoy 19:03

Con un discurso que combinó fuertes cuestionamientos a la administración anterior y una serie de anuncios para el inicio de su gestión, Llamil Abdala presentó los principales ejes de gobierno que buscará implementar al frente de la Municipalidad de La Banda. Durante su primera intervención como intendente, planteó la necesidad de reconstruir la ciudad, reorganizar el funcionamiento municipal y avanzar con medidas inmediatas en materia de limpieza, infraestructura, servicios públicos y administración.

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“No venimos a ser más de lo mismo ni a hacer lo mismo. Venimos a reconstruir a la ciudad de La Banda, con el esfuerzo de todos, basados en una labor comunitaria”, expresó ante los presentes en el Cine Teatro Municipal Renzi.

En ese sentido, convocó a funcionarios, empleados municipales, vecinos, juntas vecinales, parroquias, clubes, escuelas y centros de salud a participar de esta nueva etapa. También agradeció el respaldo de los bandeños en las elecciones y el acompañamiento del gobernador Elías Suárez, del exgobernador Gerardo Zamora y de las autoridades provinciales.

Un compromiso contra las persecuciones políticas

Uno de los primeros anuncios institucionales fue la firma de un acta de compromiso ciudadano, mediante la cual Abdala aseguró que buscará terminar con cualquier actuación de represalia, agresión, hostigamiento o persecución por diferencias de pensamiento político dentro del ámbito municipal.

Además, adelantó que impartirá instrucciones a todas las dependencias comunales, especialmente a aquellas que mantienen contacto cotidiano con los vecinos, para garantizar un trato adecuado y mejorar la atención al ciudadano.

El intendente también planteó que el respeto debe ser recíproco entre los trabajadores municipales y la comunidad, como parte de una nueva forma de vinculación entre el municipio y los bandeños.

Un programa inmediato para reforzar la limpieza urbana

Entre los anuncios más inmediatos, Abdala informó que ya impartió una orden ejecutiva para poner en marcha un nuevo programa de gestión operativa de higiene urbana. Según detalló, el objetivo es pasar de las actuales 80 horas diarias operativas a 320 horas, con la proyección de alcanzar las 400 horas diarias útiles durante las próximas semanas.

El programa contempla un incremento progresivo de las tareas de recolección y limpieza para avanzar en la erradicación de los basurales que afectan distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, anunció que durante la próxima semana comenzarán intervenciones en varios puntos, entre ellos el barrio Paraíso, calle 12 y el sector lindante con el canal San Martín, el barrio Procrear, el límite con Mamantula, el predio frente al barrio San Fernando, la ex FACA y el espacio conocido como el Matadero Viejo.

También mencionó sectores de Monteagudo, Antonino Taboada, Gobernador Taboada y Ramón Chávez. “No vamos a dejar un rincón de ningún barrio con basura y no nos vamos a detener hasta no sacar toda la basura”, aseguró.

Obras en desagües pluviales ante la llegada de El Niño

Otro de los puntos destacados estuvo relacionado con la preparación de la ciudad ante la próxima temporada de lluvias y el fenómeno climático de El Niño. Abdala explicó que, junto con equipos técnicos de la Provincia, realizaron un relevamiento y definieron intervenciones en distintos desagües pluviales.

Entre los trabajos mencionados se encuentran las tareas en el sector de calle Rebotaron, en dirección sur, con una extensión aproximada de 2.000 metros, y en calle Tucumán, desde la Ruta Nacional 34 hacia la Ruta Provincial 11, también con un recorrido de unos 2.000 metros.

Además, anunció que durante la próxima semana comenzarán intervenciones en los desagües de los sectores de 1002, Suaya y Álamos, con una extensión estimada de 2.000 metros, y en el drenaje pluvial del barrio Mamantula, en dirección a la Escuela Granja de Estación Simbolar, con un recorrido aproximado de 8.000 metros.

También incluyó en el plan los trabajos sobre el desagüe de Kashirigushing, que permite el escurrimiento de agua desde el sector del canal matriz hacia el centro de la ciudad, con una extensión cercana a los 4.000 metros.

Reparación de calles y mejoras en el alumbrado público

En materia de infraestructura urbana, el intendente anticipó la puesta en marcha de un programa progresivo de reparación y mantenimiento de calles, además de intervenciones para recuperar el alumbrado público.

Para esta última tarea, anunció que dos equipos especiales del área de iluminación trabajarán diariamente entre las 7 y las 20, con dos bloques operativos y guardias ampliadas hasta las 23. El objetivo será avanzar en la recuperación y puesta en funcionamiento de los sistemas de iluminación de los distintos barrios.

Emergencia económica y auditoría de la gestión anterior

Uno de los anuncios centrales del discurso fue la decisión de emitir un decreto de necesidad y urgencia para declarar la emergencia económica, financiera, administrativa y de servicios de la Municipalidad de La Banda por el término de un año.

Abdala fundamentó la medida en el diagnóstico realizado durante la transición, a partir de documentación e informes que, según explicó, fueron contrastados con registros de Tesorería, Contaduría, Finanzas y Personal. Afirmó que encontraron desequilibrios económicos, obligaciones pendientes, vencimientos inmediatos y deficiencias en la prestación de servicios.

“No me va a temblar el pulso”, sostuvo al anunciar la decisión, que tendrá como objetivos restablecer el equilibrio financiero, garantizar los servicios esenciales y revisar los procedimientos administrativos.

Entre las disposiciones adelantadas se encuentran las restricciones a nuevas incorporaciones de personal, coberturas de vacantes, pases a planta permanente y creación de cargos. También anunció que quedarán sin efecto determinados actos administrativos vinculados con contrataciones y designaciones realizados desde el 1 de enero de 2026.

Además, ordenará una auditoría integral de las compras, contrataciones y pagos de los últimos doce meses. Los resultados serán puestos a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía Municipal.

En ese contexto, cuestionó la existencia de más de 400 decretos reservados emitidos durante la administración anterior y aseguró que una parte importante de esas disposiciones también será alcanzada por las medidas de revisión.

Cambios en educación, salud y desarrollo comercial

En materia educativa, Abdala adelantó que buscará ordenar los procesos, contenidos y organizaciones escolares del municipio. También planteó la necesidad de hacer más eficientes y transparentes los mecanismos de opción de cargos, para garantizar que quienes reúnan las mejores condiciones puedan acceder a los espacios formativos.

En salud, anunció una reorganización de los Centros de Atención Médica Primaria de la Salud (CAMPS), tanto en la disponibilidad de profesionales como de recursos. La intención es que funcionen como una instancia de contención del sistema público provincial para atender patologías de baja complejidad.

Asimismo, anticipó programas de prevención sanitaria, con controles y seguimiento, en coordinación con las políticas de salud de la Provincia y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En el plano comercial y productivo, propuso implementar políticas activas para acompañar a quienes invierten, producen y trabajan en La Banda. Entre las iniciativas mencionó programas comunales destinados a promover el consumo local y desarrollar una plataforma de servicios que responda a las demandas de la zona.

Inclusión, cultura y tecnología como ejes de desarrollo

El discurso también incluyó propuestas vinculadas con la inclusión de personas con discapacidad. Abdala señaló que buscará impulsar entornos accesibles, mejorar la comunicación y establecer apoyos y ajustes razonables para quienes los necesiten.

En ese sentido, remarcó que las barreras no son únicamente edilicias o urbanísticas, sino también actitudinales. “La inclusión no es una concesión, es un derecho y además es un asunto de todos”, expresó.

En cuanto a la cultura, anunció que el arte en todas sus expresiones será considerado una política de Estado municipal, con espacios de participación y promoción para los artistas locales.

También planteó una transformación de la Escuela Municipal de Robótica para convertirla en una factoría de desarrollo de contenidos digitales. La propuesta apunta a brindar formación tecnológica a los jóvenes y generar oportunidades para que puedan desarrollar proyectos y comercializar sus producciones sin tener que abandonar la ciudad.

Finalmente, Abdala hizo referencia a la recuperación de los espacios verdes, la incorporación de especies arbóreas y la promoción de actividades deportivas y recreativas en plazas y predios barriales.

Con estos anuncios, el nuevo intendente delineó una agenda de gestión que combina medidas administrativas de emergencia con intervenciones inmediatas en los servicios públicos y propuestas de desarrollo social, educativo, cultural y productivo. La limpieza urbana, la recuperación de la infraestructura y la reorganización del municipio aparecen entre las primeras prioridades de la nueva administración bandeña.