Llamil Abdala decretó la emergencia económica en La Banda, suspendió contrataciones y ordenó auditar la gestión anterior

Durante su discurso de asunción, el nuevo intendente anunció un decreto de necesidad y urgencia que regirá durante un año. La medida contempla restricciones a las incorporaciones de personal, la revisión de designaciones realizadas desde enero y una auditoría de las compras y pagos de los últimos doce meses.

Hoy 19:20

Llamil Abdala asumió este sábado como intendente de La Banda y anunció un decreto de necesidad y urgencia para declarar la emergencia económica, financiera, administrativa y de servicios de la Municipalidad. La medida tendrá una vigencia de un año e incluirá restricciones a las contrataciones de personal, la revisión de designaciones efectuadas durante 2026 y una auditoría integral de la gestión anterior.

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Durante su discurso de asunción en el Cine Teatro Municipal Renzi, el flamante jefe comunal realizó un fuerte diagnóstico sobre la situación del municipio y cuestionó el funcionamiento administrativo, el manejo de los recursos públicos y las decisiones adoptadas por la administración saliente.

“La ciudad necesitaba tomar una decisión, salir de un modelo de atraso que nos detuvo en el tiempo por más de 25 años. Y la ciudad decidió y nos pone a partir de hoy al frente del municipio para iniciar la labor que nos toca”, manifestó.

En ese contexto, Abdala aseguró que, a partir de la documentación recibida durante el proceso de transición y de su comparación con los registros de Tesorería, Contaduría, Finanzas y Personal, detectaron un desequilibrio económico, compromisos pendientes, vencimientos inmediatos y deficiencias en los servicios públicos.

El intendente cuestionó que, pese a que el municipio había adherido anteriormente a medidas de emergencia económica y establecido normas para contener el gasto, esas disposiciones no habrían sido respetadas.

Según afirmó, la gestión anterior se caracterizó por “la imprevisión, la improvisación, la desidia, el despilfarro, la contratación de personal sin sentido ni función alguna” y procedimientos administrativos que consideró poco transparentes.

También denunció la existencia de una estructura municipal sobredimensionada, con numerosas dependencias que, según su evaluación, no funcionan o presentan niveles mínimos de actividad, además de trámites burocráticos que dificultan las respuestas a los vecinos.

Un decreto de emergencia por un año

Ante ese escenario, Abdala anunció una de las primeras decisiones de su gestión: la declaración de emergencia económica, financiera, administrativa y de servicios de la Municipalidad de La Banda, mediante un decreto de necesidad y urgencia.

“Debo comunicar a la ciudad de La Banda que he tomado una decisión. Voy a emitir un decreto de necesidad y urgencia con el objeto de declarar el Estado de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y de Servicios de la Municipalidad de La Banda. No me va a temblar el pulso”, expresó.

El intendente explicó que la disposición tendrá una duración de doce meses y buscará restablecer el equilibrio de las cuentas públicas, garantizar la continuidad de los servicios esenciales, ordenar las obligaciones municipales y verificar la legalidad de los procedimientos administrativos.

Restricciones a las incorporaciones y revisión de designaciones

Entre las medidas anunciadas, Abdala detalló que el decreto restringirá la incorporación de personal bajo cualquier modalidad, la cobertura de vacantes, los pases a planta permanente y la creación de nuevos cargos.

Sin embargo, aclaró que las restricciones no comprometerán la estabilidad de los empleados municipales que cumplen sus tareas con responsabilidad y regularidad, ni impedirán las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Asimismo, anunció que la emergencia dejará sin efecto los actos administrativos dictados por el Departamento Ejecutivo Municipal y la Secretaría de Gabinete desde el 1 de enero de 2026, mediante los cuales se hayan dispuesto contrataciones, designaciones, incorporaciones, pases a planta permanente o modificaciones en las modalidades de vinculación laboral.

La decisión, según explicó, comprenderá decretos, resoluciones, contratos, adendas contractuales, órdenes, comunicaciones y altas en los sistemas administrativos, independientemente de su forma de instrumentación o fuente de financiamiento.

Auditoría de la gestión anterior y más de 400 decretos reservados

Otro de los anuncios centrales fue la realización de una auditoría integral sobre las compras, contrataciones y pagos efectuados durante los últimos doce meses, con el objetivo de revisar el funcionamiento financiero y administrativo de la Municipalidad.

Abdala adelantó que impartirá instrucciones para preservar toda la documentación respaldatoria, tanto física como digital, correspondiente a las áreas de Tesorería, Contaduría, Personal, Compras y Suministros.

“Voy a dar expresas instrucciones para llevar una auditoría integral en las compras, contrataciones y pagos en los últimos 12 meses. Y para eso, no me va a temblar el pulso”, sostuvo.

También precisó que los resultados serán puestos a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía Municipal, organismos que deberán determinar los pasos correspondientes de acuerdo con la Carta Orgánica.

En uno de los pasajes más contundentes de su discurso, el intendente hizo referencia a la existencia de más de 400 decretos reservados emitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal anterior, y aseguró que una parte importante de ellos quedará alcanzada por las medidas anunciadas.

“Decisiones de carácter no públicas, realizadas a espaldas de la sociedad y con el único fin evidente del ocultamiento de dichas decisiones administrativas”, cuestionó Abdala.

Reorganización de la educación y los centros de salud

Más allá de las medidas de emergencia, el nuevo intendente presentó otros lineamientos de su administración, entre ellos modificaciones en el funcionamiento del sistema educativo municipal.

En ese sentido, adelantó que buscarán ordenar los procesos, contenidos y organizaciones escolares, además de hacer más eficientes y transparentes los procedimientos de opción de cargos docentes, con el objetivo de que quienes reúnan mejores condiciones puedan acceder a los espacios educativos.

En materia sanitaria, anunció que la red de centros de atención primaria de salud municipales será reorganizada en cuanto a la disponibilidad de profesionales y recursos, para atender patologías de baja complejidad y complementar el trabajo del sistema público provincial.

Asimismo, anticipó la implementación de programas de salud preventiva, con controles y seguimiento de los pacientes, tomando como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Impulso al comercio y al consumo local

En el plano económico y productivo, Abdala sostuvo que su gestión buscará acompañar a quienes invierten, producen y trabajan en La Banda, mediante políticas municipales destinadas a estimular la actividad privada.

Para ello, anunció la creación de programas comunales que promuevan el consumo local y la actividad comercial en el departamento Banda, junto con el desarrollo de una plataforma de servicios orientada a las necesidades de la zona.

Finalmente, el intendente reconoció las dificultades que enfrentará su administración y aseguró que trabajará para reorganizar el municipio y avanzar con las medidas anunciadas.

“La labor que tenemos por delante es ardua y desafiante. Nunca dijimos que iba a ser fácil, mas siempre aclaramos que era posible”, concluyó.