Descubre las plantas ideales para empezar tu aventura en el jardín

En Argentina, la jardinería ha ganado popularidad en la última década, y conocer las plantas más fáciles de cuidar puede ser el primer paso para muchos. Este artículo presenta opciones ideales para quienes recién comienzan en el mundo de las plantas.

Hoy 18:12

La jardinería es una actividad que ha cobrado fuerza en Argentina durante la última década, con un creciente número de personas interesadas en cultivar plantas en sus hogares. Para aquellos que están dando sus primeros pasos, es fundamental conocer cuáles son las plantas más fáciles de cuidar, que no solo embellecen el entorno, sino que también son resistentes y requieren poco mantenimiento.

Una de las opciones más populares es la Sansevieria, también conocida como lengua de suegra. Esta planta es conocida por su capacidad de sobrevivir en condiciones de poca luz y por su resistencia a la falta de agua, lo que la convierte en una elección ideal para principiantes.

Otra planta que se destaca por su facilidad de cuidado es el potos. Sus largas y vistosas hojas pueden crecer en varias condiciones y no requieren riego frecuente. Además, el potos es conocido por purificar el aire, lo que añade un beneficio extra a su cultivo en interiores.

La zamioculca, también conocida como ZZ plant, es otra opción perfecta para quienes inician en la jardinería. Su resistencia a la sequía y su capacidad para prosperar en diferentes tipos de luz la hacen muy popular entre los nuevos jardineros.

Los cactus son ideales para quienes prefieren plantas de exterior o para aquellos que desean un toque exótico en sus hogares. Estas plantas requieren muy poco agua y pueden prosperar en condiciones de mucho sol, siendo perfectas para climas cálidos como el de Argentina.

La aloe vera no sólo es fácil de cuidar, sino que también es famosa por sus propiedades curativas. Requiere luz indirecta y riegos esporádicos, convirtiéndola en una planta perfecta para aquellos que buscan algo práctico y decorativo al mismo tiempo.

Finalmente, las plantas de jade son una excelente opción para los principiantes. Atraen la buena suerte según la cultura asiática y son muy fáciles de cuidar, siempre y cuando se les brinde suficiente luz y se evite el exceso de agua.