Denunciaron a un efectivo policial por presuntos hechos de violencia de género contra su expareja

La denunciante aseguró que atravesó reiterados episodios de violencia y amenazas durante la relación. Además, manifestó que cursa un embarazo de cuatro meses considerado de riesgo y pidió que se avance en la investigación.

Hoy 18:30

La denuncia fue realizada por una mujer que señaló como presunto agresor a su expareja, un efectivo policial de apellido Santillán. Según su testimonio, durante los aproximadamente siete meses que duró la relación habría atravesado distintos episodios de violencia física, amenazas e intimidaciones en la ciudad de Clodomira.

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En su relato, manifestó que el hombre la habría amenazado con golpearla si decidía denunciarlo. También aseguró que en varias oportunidades la habría intimidado con su arma reglamentaria. Según explicó, el temor que sentía le impidió acudir antes a las autoridades.

Por otra parte, la denunciante relató que en una oportunidad el efectivo habría provocado daños en el interior de su automóvil al golpearse con la cabeza y los puños contra el tablero. También indicó que, luego de quedar embarazada, intentaron continuar con la relación, aunque aseguró que las situaciones de violencia persistieron.

La mujer manifestó que cursa un embarazo de cuatro meses y que cuenta con un diagnóstico de preeclampsia, por lo que atraviesa un embarazo de riesgo. En ese sentido, vinculó su cuadro de salud con las situaciones que, según su declaración, habría padecido durante la relación. Finalmente, solicitó que se avance en la investigación de los hechos denunciados.

La presentación fue radicada en la Comisaría Comunitaria N° 14. En el caso interviene la Unidad Fiscal de La Banda, a cargo del Dr. Pedro Ibáñez.