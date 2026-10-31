"Ven y verás": colegios del SAED participaron del primer encuentro interinstitucional del CIJUCC

La actividad se realizó este sábado en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Estudiantes del último ciclo del Nivel Primario compartieron talleres y propuestas destinadas a promover la integración, la creatividad y el encuentro desde la fe.

Hoy 17:12

Durante la mañana de este sábado 31 de octubre se desarrolló el Primer Encuentro Interinstitucional del Centro Infanto Juvenil Católico Comunitario (CIJUCC), una iniciativa organizada por el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima que reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas pertenecientes al Servicio de Apoyo Educativo Diocesano (SAED).

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La jornada contó con la participación de las comunidades educativas de los colegios Espíritu Santo, Santo Tomás, CAM María Magdalena, Medalla Milagrosa y Sagrada Familia, junto con la institución anfitriona. Los alumnos del último ciclo del Nivel Primario estuvieron acompañados por docentes y equipos directivos.

Bajo el lema “Ven y verás”, el encuentro propuso un espacio de participación y convivencia, con actividades y talleres interdisciplinarios en los que los chicos pudieron desplegar su creatividad, compartir experiencias y trabajar en equipo. La propuesta también buscó poner en valor las capacidades y talentos de cada comunidad educativa.

A lo largo de la mañana, la identidad católica de las instituciones se expresó en distintos momentos de oración, compañerismo y celebración, con el propósito de fortalecer los vínculos entre los estudiantes y renovar el compromiso con una educación basada en la fe y el acompañamiento integral de niños y niñas.

Desde la organización destacaron que esta primera experiencia constituye un paso importante para consolidar el trabajo conjunto entre los colegios del SAED, generar nuevas instancias de intercambio y compartir el camino pastoral de cara a la preparación por la próxima visita del Santo Padre.

De esta manera, el encuentro permitió llevar a la práctica el mensaje de la convocatoria: construir comunidad a través de la fe, la solidaridad y la alegría de compartir, reafirmando una misión educativa común.