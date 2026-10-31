Milei viaja a Neuquén para inaugurar un auditorio de una iglesia evangélica

El Presidente participará este sábado de la ceremonia en la congregación Jesús es Rey, dirigida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora libertaria Nadia Márquez.

Hoy 16:30

El presidente Javier Milei viajará este sábado a la provincia de Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, encabezada por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

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La ceremonia está prevista para las 19, en coincidencia con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. También está confirmada la presencia del gobernador neuquino, Rolando Figueroa, quien mantiene una relación cercana con el Gobierno nacional.

El mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La participación de Nadia Márquez también tendrá un lugar destacado, debido a su vínculo familiar con el responsable de la congregación y su cercanía política con la hermana del Presidente.

La visita se desarrolla en un contexto en el que la Casa Rosada busca fortalecer los vínculos con los gobiernos provinciales y avanzar en la definición de su estrategia política de cara al próximo año electoral.

No es la primera vez que Milei participa de una actividad de estas características. El 5 de julio de 2025, el Presidente estuvo en la ciudad de Resistencia, Chaco, para asistir a la inauguración de Portal del Cielo, presentado como el templo evangélico más grande del país.