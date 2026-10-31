El Gobierno designó a Ricardo Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología

El economista e investigador Ricardo Fernando Crespo asumirá el cargo que quedó vacante tras la salida del comodoro César Óscar Lencina. Cuenta con una extensa trayectoria académica y fue vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.

Hoy 17:04

El Gobierno nacional designó a Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, en reemplazo del comodoro César Óscar Lencina, quien presentó su renuncia al cargo luego de poco más de un mes de gestión.

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La designación fue informada oficialmente por la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, quien tendrá a su cargo la conducción del área junto con el nuevo funcionario. La subsecretaría depende de esa cartera, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Diego Santilli.

La llegada de Crespo se produjo después de la salida de Lencina, quien dejó sus funciones el jueves 29 de octubre. En su carta de renuncia, el comodoro mencionó dificultades persistentes para desarrollar su trabajo y la falta de apoyo institucional.

La trayectoria académica del nuevo funcionario

Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam, donde desarrolló su tesis doctoral en la Facultad de Economía y Negocios.

Además, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Antes de su designación, se desempeñó como vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral. Su recorrido profesional también incluye actividades de docencia, investigación y gestión universitaria.

Un área que atravesó cambios en su conducción

La designación de Crespo se produce en medio de una serie de modificaciones en la estructura de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Baravalle asumió al frente de esa dependencia el 13 de agosto, en reemplazo de Darío Genua, quien había dejado el cargo a fines de julio.

Posteriormente, el Gobierno había designado a César Óscar Lencina, comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, como subsecretario de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, su permanencia se extendió durante apenas 37 días.

La dependencia tiene bajo su órbita organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico argentino, entre ellos el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), además de otras instituciones vinculadas con la investigación y el desarrollo tecnológico.