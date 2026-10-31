Una mujer denunció que un chofer de aplicación le robó la billetera y realizó una compra por $350 mil

La femenina, de 33 años, advirtió que le faltaban $80.000 y documentación personal después de llegar a su domicilio. Horas más tarde recibió una notificación por una operación que aseguró no haber realizado. La Fiscalía investiga el hecho.

Hoy 16:22

Una mujer de 33 años denunció haber sido víctima de un hurto y una posterior estafa luego de utilizar el servicio de transporte mediante la aplicación Uber en la ciudad de La Banda. Según manifestó, durante el viaje el conductor habría sustraído su billetera y posteriormente se habría realizado una compra por $350.000 con sus medios de pago.

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De acuerdo con la denuncia, la mujer había solicitado un vehículo a través de la aplicación. El viaje fue asignado a un automóvil Renault Sandero, quien la trasladó hasta su domicilio.

Una vez finalizado el recorrido, la pasajera descendió del rodado sin advertir ninguna irregularidad. Sin embargo, minutos después, al revisar sus pertenencias, descubrió que le faltaba la billetera, en cuyo interior llevaba $80.000 en efectivo y documentación personal.

La situación se agravó horas más tarde, cuando recibió una notificación de una aplicacón de una tarjeta de crédito que alertaba sobre una compra por $350.000 que aseguró no haber autorizado.

Ante lo ocurrido, la mujer se presentó en la Comisaría N.º 14 y radicó la denuncia. El fiscal Hugo Herrera tomó intervención en el caso y dispuso una serie de medidas para avanzar en la identificación del conductor y procurar recuperar los elementos sustraídos.