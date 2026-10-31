EN VIVO I Tras asegurarse la permanencia, Deportivo Riestra se mide ante Talleres

Luego de la derrota de Aldosivi ante Racing, el Malevo buscará aprovecharse del flojo momento de la T que quiere salir del último puesto.

Hoy 16:00

Deportivo Riestra y Talleres de Córdoba se enfrentarán este sábado 31 de octubre, desde las 17, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, aunque con diferentes objetivos en la recta final del campeonato.

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