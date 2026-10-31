Independiente BBC cayó ante Salta Basket y sufrió su primera derrota en la Liga Argentina

El conjunto santiagueño perdió 80-69 en su segunda presentación de la temporada y no pudo repetir el triunfo conseguido en el debut ante Santa Paula. Amicucci fue la figura del equipo con 20 puntos y 18 rebotes.

Hoy 00:11

Independiente BBC sufrió su primera derrota en la Liga Argentina de Básquet al caer por 80-69 frente a Salta Basket, en su segunda presentación de la temporada. El equipo santiagueño no logró sostener el buen comienzo que había tenido ante Santa Paula, mientras que los salteños consiguieron su segunda victoria consecutiva y mantienen un récord perfecto de 2-0.

El inicio fue favorable para la visita, que logró imponer condiciones rápidamente y se adelantó 15-4 en apenas cuatro minutos. Sin embargo, el ingreso de Machuca le permitió a Independiente mejorar su funcionamiento, especialmente a partir de su conexión con Amicucci. El primer cuarto terminó 27-18 a favor de Salta.

En el segundo período, el conjunto santiagueño reaccionó con un parcial de 8-1 y redujo la diferencia a tres puntos (25-28). Aunque Salta volvió a escaparse gracias a Cabrera y Givens, el local encontró respuestas en Candia y Delon para llegar al descanso largo apenas dos puntos abajo: 39-41.

Independiente peleó hasta el último cuarto, pero no le alcanzó

El tercer segmento fue el más equilibrado del encuentro. Independiente consiguió pasar al frente con un triple de Folmer que estableció el 51-48, pero la paridad se mantuvo y Salta cerró el cuarto con una ventaja mínima de 62-61.

La diferencia se produjo en el período decisivo. El equipo visitante comenzó con un parcial de 9-2 y aprovechó su mayor efectividad para tomar distancia. Pese a los intentos del conjunto santiagueño por mantenerse en partido, Independiente no logró revertir el marcador y terminó cayendo por 80-69.

En el plano individual, Amicucci fue el jugador más destacado de Independiente BBC, con 20 puntos y 18 rebotes, aunque su actuación no alcanzó para evitar la derrota.

Del lado ganador, Cabrera fue la gran figura con 24 puntos, 4 asistencias y 5 robos, acompañado por Diego Peralta, quien aportó 14 unidades y 8 rebotes.

Lo que viene para Independiente BBC

Tras dividir resultados en sus primeras dos presentaciones, Independiente afrontará su primera gira como visitante de la temporada, con compromisos ante Barrio Parque e Hindú durante la próxima semana.

Por su parte, Salta Basket buscará extender su invicto cuando visite a Barrio Jardín el domingo.