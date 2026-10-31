VIDEO | El fuerte reclamo de un periodista al DT de Aldosivi tras el descenso: “Es un exjugador que pesa 120 kilos”

El equipo marplatense quedó penúltimo en la tabla anual y no podrá alcanzar a Deportivo Riestra. En la conferencia, un cronista partidario se quebró y cuestionó a Javier Sanguinetti por poner a Chávez.

Hoy 09:28

El descenso de Aldosivi a la Primera Nacional desató un fuerte momento de tensión en la conferencia de prensa de Javier Sanguinetti. Luego de la derrota por 2-1 frente a Racing en Avellaneda, un periodista partidario, visiblemente afectado por la pérdida de categoría, cuestionó al entrenador por haber utilizado a Andrés Chávez y recibió una contundente respuesta.

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El conjunto marplatense quedó penúltimo en la tabla anual y sin posibilidades matemáticas de alcanzar a Deportivo Riestra. De esta manera, acompañará a Estudiantes de Río Cuarto a la segunda división del fútbol argentino.

El duro reproche del periodista contra Andrés Chávez

El momento más caliente se produjo cuando el cronista apuntó contra la decisión de Sanguinetti de incluir al exdelantero de Boca, quien ingresó a los 66 minutos, poco después de que Racing se pusiera 2-1.

“Espero que me entiendas desde mi dolor, te digo que parece hasta mala praxis, Chávez es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual y hoy se come un gol abajo el arco que nos mandó al descenso”, expresó el periodista.

Con la voz quebrada por la emoción, continuó: “Te pido disculpas si te molesta, pero te juro que se me quiebra la voz porque siento que no había manera de seguir poniendo ese jugador cuando tenés los pibes de la Reserva que corren hasta la última pelota. ¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe al poner en la cancha a un jugador que pesa 120?”.

La contundente respuesta de Javier Sanguinetti

Lejos de aceptar los cuestionamientos, el entrenador de Aldosivi defendió a su futbolista y calificó de irrespetuosas las declaraciones del cronista.

“No voy a contestarte porque no merecés que te conteste. Sos muy irrespetuoso. Entiendo tu dolor, pero me parece completamente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador, y en todo caso lo tendrías que plantear a otra persona”, respondió Sanguinetti.

El intercambio reflejó el clima de frustración que rodea al club marplatense después de una temporada que terminó con la pérdida de la categoría.

Con el descenso ya consumado, Aldosivi deberá disputar la Primera Nacional en 2027, mientras que la polémica conferencia de prensa dejó en evidencia la tensión generada por el desenlace deportivo del Tiburón.