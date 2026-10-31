Mario Benavente asume la intendencia de la Madre de Ciudades en una ceremonia en el Concejo Deliberante

El acto de jura del mandatario comunal tendrá lugar a la mañana. Fue electo en agosto con el 60% de los votos. Brindará un discurso para reflejar las líneas generales que seguirá su gestión.

Hoy 06:45

El ingeniero Mario Benavente asumirá a las 10 de la mañana de este sábado la intendencia de la ciudad Capital.

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El jueves pasado, tuvo lugar la renovación del cuerpo deliberativo y la elección de sus autoridades. Por entonces, las deliberaciones pasaron a un cuarto intermedio que se retomará este sábado. El intendente electo Mario Benavente asistirá al recinto para jurar en el cargo y tomar el mando del Departamento Ejecutivo Municipal, para dar de esta forma el inicio oficial a su gestión por los próximos 4 años.

Está previsto que al iniciar las deliberaciones, los ediles conformen una comisión interna y otra externa para recibir al nuevo intendente. Una vez que se proceda al juramento en el cargo que será tomado por el presidente del Concejo Deliberante, el edil Justo Molina Areal, el flamante mandatario brindará un discurso para dar a conocer los lineamientos principales de su gestión y las líneas generales que tendrá su mandato.

Benavente, quien hasta el viernes se desempeñó como secretario de Coordinación del Gabinete municipal, ganó las elecciones del 2 de agosto con más del 60% de los votos.

Mario Benavente anticipó esta semana sus anhelos previo a su asunción. "Espero cumplir con las expectativas que tenemos y que podamos ir realizando cosas más allá de la situación económica nacional que a veces complica. Pero vamos a tratar de dar respuesta en lo posible a la gente", expresó.

Consultado sobre si su gobierno será una continuidad de la gestión de Norma Fuentes o tendrá características propias, Benavente señaló que mantendrá el rumbo, aunque buscará imprimirle su sello personal. "Es una continuidad, pero uno tendrá su impronta. Como siempre he dicho en la campaña, la intendente Norma Fuentes ha hecho un muy buen trabajo en la ciudad y tiene su impronta por el lado del medio ambiente, y se ha hecho mucho hincapié en eso", manifestó.

En ese sentido, remarcó que también considera fundamental el cuidado ambiental, aunque adelantó que pondrá especial énfasis en la incorporación de herramientas tecnológicas. "Voy a incorporar más tecnología como para que muchos trámites que hoy se hacen se realicen en menos tiempo, para que el vecino pueda tener mayor respuesta y rapidez en cuanto al trámite que se realiza en la municipalidad", explicó. En el discurso de asunción que pronunciará hoy, el intendente informará sobre sus lineamientos de gestión.