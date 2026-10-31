Mauro Icardi desató una nueva guerra judicial que podría afectar a Wanda Nara

El futbolista habría iniciado dos nuevos frentes judiciales que involucran directamente a personas muy cercanas a su exmujer.

Hoy 07:24

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener tregua y ahora sumó dos nuevos capítulos judiciales que apuntan directamente al círculo más cercano de la empresaria. En las últimas horas, trascendió que el futbolista habría tomado medidas contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda, y Martín Migueles, la actual pareja de la conductora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La información fue revelada en el programa Primicias Ya, donde dieron detalles de los dos frentes que habría decidido abrir el futbolista. Y el dato más explosivo tiene como protagonista a su exsuegra: Icardi buscaría imponerle un bozal legal para que no pueda referirse públicamente a sus nietas: “Por un lado, Nora Colosimo, la mamá de Wanda, madre de sus nietas. En este caso, Mauro va a poner un bozal legal para que Nora no se pueda dirigir más públicamente y hablar de sus nietas”, explicaron en el ciclo de América.

La medida tendría especial repercusión porque Nora es una figura habitual de los medios y participa como panelista de LAM, donde en distintas oportunidades se refirió a la interna familiar y a los conflictos que atraviesan su hija y el futbolista.

Pero Nora no sería la única persona del entorno de Wanda Nara que quedó en la mira del jugador. El otro frente tendría como protagonista a Martín Migueles, quien habría generado el malestar de Icardi por las últimas imágenes que compartió de las niñas de su novia con Icardi en sus redes sociales.

Según detallaron, el delantero tampoco estaría dispuesto a permitir que la actual pareja de Wanda continúe publicando fotografías de sus hijas: “Y por otro lado, Icardi arremete contra Martín Migueles por las últimas imágenes que estuvo publicando en sus redes sociales de las niñas. No quiere que él vuelva a publicar ninguna imagen de sus hijas”, cerraron.