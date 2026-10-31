Abrirán los comercios y habrá atención en bancos este lunes 2 de noviembre

El asueto por el Día de los Fieles Difuntos, dispuesto por el gobierno de Santiago del Estero, alcanza solamente a los agentes de la administración pública.

Hoy 07:09

El asueto administrativo dispuesto por el Gobierno provincial para el próximo lunes 2 de noviembre por la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, alcanza a toda la administración pública provincial, pero las actividades bancarias y comerciales serán normales.

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Según el Banco Central, este 2 de noviembre no figura entre los asuetos y feriados establecidos para este mes, por lo que la atención en las entidades bancarias será absolutamente normal.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero señalaron que "los comercios van a trabajar este lunes de manera normal", en un tiempo de crisis debido a las bajas ventas que se viene registrando hace tiempo.

Asueto para la administración pública

El asueto administrativo dispuesto por el gobierno para el próximo lunes 2 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, alcanza a la administración pública de toda la provincia y quedó formalizada a través del Decreto N° 2520.

La decisión tiene como objetivo permitir que las familias santiagueñas puedan dedicar la jornada al recuerdo de sus seres queridos y trasladarse a los distintos cementerios para rendirles homenaje.