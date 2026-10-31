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Sixto Díaz asumió la intendencia de Quimilí y se comprometió a trabajar por el crecimiento de la ciudad

El acto tuvo lugar frente al Palacio Municipal, con fuerte acompañamiento vecinal y de instituciones locales y provinciales.

Hoy 10:17

Tal como estaba previsto, la ceremonia fue realizada en horas de la noche del viernes, frente al Palacio Municipal de Quimilí.

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La jura de Sixto Díaz estuvo a cargo de la presidenta del Concejo Deliberante, Nora Barcenilla, y contó con la presencia de referentes provinciales, ex intendentes, instituciones de distintos ámbitos y una gran cantidad de vecinos que se acercaron a acompañar.

En su discurso, Díaz agradeció el apoyo y pidió paciencia para encarar los desafíos de la nueva gestión, comprometiéndose a trabajar con esfuerzo y con el respaldo del gobierno provincial para fortalecer el funcionamiento de la Municipalidad.

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