Maratón de El Liberal: así serán los recorridos de 10K y 21K por las calles de Santiago del Estero

La tradicional competencia atlética celebrará su 67ª edición, tendrá como epicentro el Parque Aguirre. La organización dio a conocer los circuitos y el operativo de hidratación, seguridad y atención médica.

Hoy 10:34

La 67ª edición del Maratón de El Liberal ya tiene definidos sus circuitos oficiales para las distancias de 10 y 21 kilómetros. La tradicional competencia deportiva, que pondrá en juego la Copa 115 Años del Banco Santiago del Estero, contará con un operativo especial de asistencia para acompañar a los atletas durante toda la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la organización, ambas pruebas tendrán su punto de largada y llegada en las inmediaciones del Parque Aguirre, desde donde los participantes recorrerán diferentes sectores de la ciudad de Santiago del Estero.

Cómo serán los recorridos de 10K y 21K

El trazado oficial contempla distintas arterias de la Madre de Ciudades, entre ellas la avenida Diego Armando Maradona, avenida Juan Núñez del Prado, avenida Roca, Pedro P. Olaechea e Independencia.

Los corredores deberán seguir el circuito correspondiente a la distancia elegida, de acuerdo con la señalización establecida por la organización.

Además, el plano oficial identifica los puestos de control de paso y la ubicación de los banderilleros, encargados de orientar a los participantes durante la competencia.

Hidratación, atención médica y medidas de seguridad

Para garantizar el desarrollo de la prueba, se dispondrán puestos de hidratación y entrega de frutas en sectores estratégicos de los recorridos.

También habrá asistencia médica mediante un móvil de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la provincia, preparado para intervenir ante cualquier eventualidad.

En cuanto al reglamento, la organización recordó que será obligatorio utilizar la remera oficial de la competencia y respetar las mangas de salida asignadas. También se aplicarán las sanciones previstas para quienes incumplan las normas.

Con los circuitos y el dispositivo de asistencia definidos, Santiago del Estero se prepara para una nueva edición de una de sus competencias atléticas más tradicionales, que volverá a reunir a corredores en las distancias de 10K y 21K, con el Parque Aguirre como punto central de la jornada.