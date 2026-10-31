Maratón de El Liberal: así serán los recorridos de 10K y 21K por las calles de Santiago del Estero

La tradicional competencia atlética celebrará su 67ª edición, tendrá como epicentro el Parque Aguirre. La organización dio a conocer los circuitos y el operativo de hidratación, seguridad y atención médica.
La 67ª edición del Maratón de El Liberal ya tiene definidos sus circuitos oficiales para las distancias de 10 y 21 kilómetros. La tradicional competencia deportiva, que pondrá en juego la Copa 115 Años del Banco Santiago del Estero, contará con un operativo especial de asistencia para acompañar a los atletas durante toda la jornada.
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Según informó la organización, ambas pruebas tendrán su punto de largada y llegada en las inmediaciones del Parque Aguirre, desde donde los participantes recorrerán diferentes sectores de la ciudad de Santiago del Estero.
El trazado oficial contempla distintas arterias de la Madre de Ciudades, entre ellas la avenida Diego Armando Maradona, avenida Juan Núñez del Prado, avenida Roca, Pedro P. Olaechea e Independencia.
Los corredores deberán seguir el circuito correspondiente a la distancia elegida, de acuerdo con la señalización establecida por la organización.
Además, el plano oficial identifica los puestos de control de paso y la ubicación de los banderilleros, encargados de orientar a los participantes durante la competencia.
Para garantizar el desarrollo de la prueba, se dispondrán puestos de hidratación y entrega de frutas en sectores estratégicos de los recorridos.
También habrá asistencia médica mediante un móvil de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la provincia, preparado para intervenir ante cualquier eventualidad.
En cuanto al reglamento, la organización recordó que será obligatorio utilizar la remera oficial de la competencia y respetar las mangas de salida asignadas. También se aplicarán las sanciones previstas para quienes incumplan las normas.
Con los circuitos y el dispositivo de asistencia definidos, Santiago del Estero se prepara para una nueva edición de una de sus competencias atléticas más tradicionales, que volverá a reunir a corredores en las distancias de 10K y 21K, con el Parque Aguirre como punto central de la jornada.