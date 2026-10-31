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Norma Fuentes le deseó éxitos a Mario Benavente y aseguró que hará una “excelente gestión”

La intendente saliente destacó el trabajo compartido durante su mandato y expresó su confianza en el nuevo jefe comunal. “Sabe lo que tiene que hacer”, sostuvo tras el acto de asunción.

Hoy 11:12
Norma Fuentes, Mario Benavente

Tras la asunción de Mario Benavente como nuevo intendente de la ciudad Capital, la ingeniera Norma Fuentes, quien finalizó su mandato y fue la primera mujer en ocupar ese cargo, le expresó sus buenos deseos y manifestó su confianza en la gestión que acaba de comenzar.

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“Le deseo lo mejor, sabe lo que tiene que hacer”, expresó Fuentes al referirse al nuevo jefe comunal. En ese sentido, señaló que el principal desafío será continuar administrando una ciudad que presenta demandas crecientes.

“Es seguir gestionando una ciudad con cada vez más demandas”, sostuvo, al tiempo que recordó el trabajo compartido con Benavente durante su paso por la Municipalidad. “Nosotros con Mario venimos trabajando hace tiempo en la Municipalidad”, agregó.

La confianza de Norma Fuentes en la nueva gestión

Consultada sobre cómo había visto a Benavente en la previa de la ceremonia, la exintendenta manifestó su optimismo respecto del período que comienza.

“Estoy convencida de que hará una excelente gestión”, afirmó.

Además, destacó la personalidad del flamante intendente y consideró que esa característica también estará presente en su manera de conducir el municipio.

“Es muy tranquilo, así estuvo, y va a conducir de la misma manera el municipio”, concluyó.

De esta manera, Fuentes dejó un mensaje de respaldo a quien estará al frente de la Municipalidad de la Capital durante el período 2026-2030, luego de imponerse en las elecciones municipales del pasado 2 de agosto con el 60,53% de los votos.

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