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Día de los Fieles Difuntos: el Cementerio Parque de la Paz permanecerá abierto de 8 a 19 y celebrará misa el lunes

La celebración religiosa se realizará este lunes 2 de noviembre a las 9 y estará a cargo del padre Julián Cuevas.

Hoy 11:23

En el marco del Día de los Fieles Difuntos, este lunes 2 de noviembre se realizará una celebración religiosa en el cementerio privado Parque de la Paz, para recordar y homenajear a los seres queridos fallecidos.

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La misa tendrá lugar a las 9 en la capilla ubicada dentro del predio y estará a cargo del padre Julián Cuevas.

Horarios de atención

Desde la administración del cementerio informaron que Parque de la Paz permanecerá abierto durante este fin de semana y el lunes 2 de noviembre, en horario corrido de 8 a 19.

De esta manera, las familias podrán acercarse al lugar para visitar a sus difuntos, participar de la celebración religiosa y compartir un momento de recuerdo en esta fecha especial.

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