Mario Benavente asumió como intendente de la Capital: los principales ejes de su gestión

El ingeniero juró este sábado en el Concejo Deliberante y estará al frente de la Municipalidad durante el período 2026-2030. En su primer discurso agradeció el respaldo de los vecinos, destacó la continuidad del proyecto municipal y anticipó que profundizará la modernización, el diálogo y la atención de las demandas barriales.

Hoy 11:25

El ingeniero Mario Benavente quedó oficialmente al frente de la Municipalidad de la Capital luego de prestar juramento ante el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Justo Crescencio Molina Areal.

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La ceremonia comenzó a las 10 en el recinto legislativo y contó con la presencia de la totalidad de los concejales, integrantes del gabinete municipal y autoridades provinciales y judiciales. Entre los invitados estuvieron la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill; y los jueces federales Guillermo Molinari y Sebastián Argibay.

Antes de ingresar al recinto, el flamante intendente fue recibido por una comisión integrada por Justo Crescencio Molina Areal, Marta Arenas, Gabriela Ortiz, Gustavo Coiman, Ramona del Carmen Torres, Cecilia Neme y Marie Laurence Gau.

Con el juramento, Benavente inició formalmente su mandato para el período 2026-2030, tras imponerse en las elecciones municipales del pasado 2 de agosto con el 60,53% de los votos, representando al Frente Cívico por Santiago.

Modernización, diálogo y participación ciudadana: los ejes del nuevo intendente

En su primer discurso como jefe comunal, Benavente agradeció la confianza de los vecinos y el respaldo recibido en las urnas. También planteó cuál será la orientación de su administración y destacó la importancia de sostener el crecimiento de la ciudad.

"Quiero agradecer la confianza de los vecinos y el voto popular", expresó al comenzar su mensaje.

En esa línea, dejó una definición sobre el concepto de democracia que buscará imprimirle a su gestión: "La democracia no es solo libertad, es la búsqueda de justicia social y de igualdad de oportunidades para todos".

El nuevo intendente también señaló que el diálogo y la participación serán fundamentales para construir una administración cercana a la comunidad.

"El diálogo sincero y la participación ciudadana serán pilares fundamentales", sostuvo.

Al referirse al punto de partida de su mandato, consideró que recibe una ciudad con bases de desarrollo y crecimiento. "Inicio esta gestión sobre bases sólidas, Santiago es una ciudad moderna y en expansión", manifestó.

El escenario económico y el compromiso de sostener los servicios

Uno de los aspectos centrales de su discurso estuvo relacionado con la situación económica y sus posibles consecuencias sobre las finanzas municipales.

Benavente advirtió que la caída del consumo y el contexto recesivo repercuten en la recaudación y en los recursos provenientes de la coparticipación comunal. Frente a ese escenario, remarcó la necesidad de administrar con previsibilidad.

"Este municipio no se paralizará, redoblaremos la eficiencia y mantendremos intacta la vocación de servicio y sostener el crecimiento de la Capital", aseguró.

También reconoció que las demandas de los vecinos van más allá de la cantidad y calidad de los servicios públicos, por lo que consideró necesario profundizar las respuestas de la administración municipal.

En ese sentido, adelantó que uno de los objetivos será avanzar en la modernización tecnológica del municipio.

"A partir de hoy, vamos a profundizar el proceso de modernización del municipio", anunció.

Y aclaró que no se tratará solamente de una consigna, sino de una herramienta concreta para mejorar la relación entre el Estado municipal y los ciudadanos.

"No buscaremos esto como un simple slogan, sino como una herramienta para simplificar la vida del vecino", expresó.

Un municipio de puertas abiertas y con presencia en los barrios

Otro de los conceptos que atravesó el mensaje fue la necesidad de fortalecer el contacto directo con los vecinos y conocer las distintas realidades de la ciudad.

"La experiencia me enseñó que ningún proyecto transformador se logra solo en un escritorio", sostuvo Benavente, al señalar que muchas situaciones sociales requieren conocer de cerca lo que sucede en cada sector.

En esa línea, agregó que detrás de cada trámite administrativo existe una persona que espera una respuesta del Estado.

"Hay realidades y dolores sociales que se comprenden estando en el lugar de los hechos y recordando que detrás de cada expediente hay alguien que aguarda una respuesta del Estado", manifestó.

El intendente también dedicó un espacio especial a los trabajadores municipales, a quienes reconoció como protagonistas de la gestión que comienza.

"A cada trabajador municipal, transmito mi respeto y les digo que serán los verdaderos protagonistas de esto", afirmó.

Asimismo, convocó a las organizaciones intermedias, dirigentes sociales y referentes barriales a participar de esta nueva etapa.

"Las organizaciones intermedias son el corazón. A cada dirigente social y barrial le digo: las puertas de esta intendencia estarán abiertas a todos", expresó.

La continuidad del proyecto provincial y el reconocimiento a Norma Fuentes

Durante su discurso, Benavente también hizo referencia a la articulación entre la administración municipal y el Gobierno provincial. Sostuvo que los proyectos para la Capital deben desarrollarse en sintonía con el modelo provincial.

En ese contexto, mencionó el proyecto político liderado por Gerardo Zamora y la actual gestión del gobernador Elías Suárez.

"Nada de lo que proyectemos puede concebirse aislado al proyecto de la provincia", señaló, al tiempo que agradeció el acompañamiento del gobernador, del senador Zamora y del Frente Cívico por Santiago.

También dedicó unas palabras a la intendenta saliente, la ingeniera Norma Fuentes, quien estuvo presente en la ceremonia.

"Gracias por su generosidad, por haber integrado su equipo de trabajo; asumo con responsabilidad la continuidad de este proyecto", expresó.

Benavente planteó además la importancia de fortalecer los espacios de encuentro y la participación comunitaria, al considerar que "una ciudad es la trama social y humana que la habita".