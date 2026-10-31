VIDEO | Escándalo en la Fórmula 1: Isack Hadjar empujó a un fanático en México y fue citado por la FIA

El piloto francés de Red Bull Racing protagonizó un polémico episodio en el paddock del Gran Premio de México.

Hoy 11:23

Isack Hadjar quedó en el centro de la polémica durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, después de protagonizar un incidente con un fanático que intentó tomarse una fotografía con él. El piloto francés de Red Bull Racing empujó al seguidor cuando este se acercó para una selfie, una situación que se viralizó en las redes sociales y motivó la intervención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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El episodio ocurrió en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras Hadjar se dirigía a una de las sesiones de entrenamientos libres. Según las imágenes difundidas, el aficionado intentó abrazarlo para conseguir una fotografía, pero el corredor reaccionó apartándolo de manera brusca.

Ante lo sucedido, la FIA citó al piloto y a un representante de Red Bull para este sábado, antes de la tercera práctica libre, con el objetivo de escuchar sus explicaciones y evaluar una posible infracción reglamentaria.

Qué sanción podría recibir Hadjar

La investigación se encuentra vinculada con el artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional de la FIA, que contempla sanciones por comportamientos físicos o verbales inadecuados, hostiles o irrespetuosos hacia oficiales, integrantes de equipos, periodistas o espectadores durante eventos oficiales.

El organismo deberá analizar las circunstancias del incidente, ocurrido en una zona de acceso restringido donde también circulan aficionados acreditados.

Entre las posibles medidas disciplinarias aparecen una amonestación, una multa económica o una penalización deportiva, aunque por el momento no se informó ninguna resolución.

De esta manera, Hadjar quedó bajo la lupa de los comisarios deportivos en plena actividad del Gran Premio de México, a la espera de conocer si su reacción frente al fanático tendrá consecuencias disciplinarias.