Invitan a dejar un mensaje para el Papa León XIV desde el Santuario de Mama Antula

La participación es gratuita y estará disponible hasta el 11 de noviembre. Los mensajes serán enviados al Vaticano como un regalo de la comunidad argentina.

Hoy 11:48

Una propuesta especial invita a los santiagueños y a fieles de todo el país a participar de un libro virtual destinado al Papa León XIV, con motivo de su visita a la Argentina.

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La iniciativa se lleva adelante desde el Santuario de Mama Antula, ubicado en Villa Silípica, donde las personas podrán dejar un mensaje dirigido al Santo Padre o escribir una petición a Dios por intercesión de Mama Antula.

Para participar, solo es necesario escanear el código QR con el teléfono celular. Al ingresar al libro virtual, se podrán completar los datos personales, escribir el mensaje e incluso adjuntar una fotografía.

La participación es libre y gratuita y estará habilitada hasta el próximo 11 de noviembre.

Además, quienes se sumen recibirán un certificado de participación y tendrán la posibilidad de que sus palabras lleguen al Vaticano como parte de un regalo preparado por la comunidad argentina para el Santo Padre.

Desde el Santuario invitan a compartir la propuesta con familiares, amigos y contactos para que más personas puedan dejar su mensaje y ser parte de esta iniciativa.