Conmebol volvió a cambiar el horario de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: cuándo se jugará

El organismo sudamericano modificó nuevamente la programación del encuentro que definirá al campeón continental en Barranquilla. Después de varias versiones, el horario quedó confirmado oficialmente.

Hoy 12:16

La Conmebol volvió a modificar el horario de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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Después de que inicialmente se anunciara el comienzo para las 19 de Argentina y posteriormente trascendiera que se retrasaría hasta las 20, el organismo sudamericano comunicó una nueva decisión a través de sus redes sociales.

Finalmente, el partido comenzará a las 19.30 de Argentina y Brasil, es decir, a las 17.30 de Colombia.

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La modificación responde a las elevadas temperaturas que suelen registrarse durante la tarde en Barranquilla. En un principio se evaluó retrasar el encuentro una hora completa, pero finalmente se decidió postergar el inicio solamente 30 minutos respecto de la programación original.

Cómo sigue la venta de entradas para la final

Mientras Boca y Atlético Mineiro se preparan para la definición, continúa la expectativa por conseguir localidades para el encuentro.

La primera etapa de venta, destinada a residentes colombianos, se agotó rápidamente. Posteriormente, se habilitaron entradas de categoría 2, correspondientes a la tribuna oriental, con un precio de 180 dólares.

Por su parte, todavía no se confirmó la fecha de apertura de la venta exclusiva para los hinchas de los clubes finalistas.

Cada equipo contará con 12.000 entradas populares a un valor de 90 dólares. Los simpatizantes de Boca ocuparán la tribuna norte, mientras que los de Atlético Mineiro estarán ubicados en la cabecera sur.

La Conmebol aclaró que la comercialización se realizará únicamente mediante la plataforma oficial habilitada para el evento. Los interesados pueden registrarse con sus datos personales y seleccionar el equipo al que acompañarán para recibir información sobre la próxima etapa.

Con esta nueva modificación, Boca y Atlético Mineiro ya conocen el horario definitivo anunciado para la final, en la que buscarán quedarse con uno de los títulos más importantes del fútbol sudamericano.