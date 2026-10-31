Lisandro Martínez y una tarde para el olvido: cometió un penal y fue expulsado en la derrota del Manchester United

El defensor argentino protagonizó una jornada complicada en Stamford Bridge, donde su equipo cayó 2-0 ante Chelsea por la Premier League.

Hoy 12:10

Lisandro Martínez tuvo una tarde para el olvido en la Premier League. El defensor de la Selección argentina cometió un penal y terminó expulsado en la derrota del Manchester United por 2-0 frente al Chelsea, en Stamford Bridge, en un encuentro que agravó el delicado presente del conjunto inglés.

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El argentino, que viene siendo cuestionado por sus actuaciones, quedó involucrado en las dos conquistas del equipo londinense. Primero tuvo una participación desafortunada en la jugada del gol inicial y, posteriormente, protagonizó la acción que terminó de sentenciar el partido.

El penal y la expulsión de Lisandro Martínez

Con Chelsea arriba 1-0 en el marcador, Martínez intentó disputar una pelota aérea después de un tiro de esquina, pero saltó a destiempo y golpeó con el codo al defensor Wesley Fofana.

La acción fue revisada por el VAR y el árbitro decidió sancionar penal y expulsar al argentino por doble tarjeta amarilla.

El conjunto local aprovechó la oportunidad desde los doce pasos y estableció el 2-0 definitivo, dejando sin posibilidades de reacción al equipo dirigido por Michael Carrick.

La expulsión representó otro golpe para Martínez, cuyo rendimiento viene siendo objeto de críticas en Inglaterra. Incluso, durante las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible salida del club en el próximo mercado de pases.

Manchester United atraviesa una profunda crisis

La derrota frente al Chelsea profundizó el preocupante presente del Manchester United, que acumula apenas 7 puntos en sus primeros 9 partidos de la Premier League.

El equipo venía de sufrir una dura caída por 3-0 frente a Bournemouth en Old Trafford, resultado que provocó silbidos y fuertes cuestionamientos de los hinchas hacia los jugadores y la dirigencia.

A los malos resultados se suman las tensiones internas. Bruno Fernandes fue relegado al banco de suplentes después de cuestionar planteamientos del entrenador, mientras que el propio Lisandro Martínez también había manifestado diferencias respecto de la planificación de refuerzos.

En medio de este panorama, el futuro del defensor argentino en Manchester United aparece rodeado de incertidumbre, mientras el club intenta encontrar respuestas para revertir uno de sus comienzos de temporada más complicados.