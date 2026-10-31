Una gendarme denunció a su pareja por violencia psicológica en el barrio Santa Clara

La mujer, de 33 años, contó que debió encerrarse en el baño durante una discusión y que su concubino pateó la puerta para ingresar. El caso ocurrió en La Banda y quedó bajo investigación judicial.

Hoy 12:04

Un presunto episodio de violencia de género psicológica es investigado en la ciudad de La Banda, luego de que una gendarme de 33 años denunciara a su pareja por reiterados insultos y agresiones verbales en la vivienda que comparten.

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De acuerdo con la presentación realizada en la Comisaría Comunitaria N° 2 de la Mujer y la Familia, el hecho ocurrió en un inmueble alquilado ubicado en la Manzana 30 del barrio Santa Clara.

Según el relato de la denunciante, quien se desempeña como primer alférez de Gendarmería Nacional, su concubino, de 30 años, comenzó a insultarla y a dirigirle expresiones ofensivas durante una discusión.

Ante esa situación, la mujer decidió encerrarse en el baño para resguardarse. Sin embargo, el hombre habría pateado la puerta hasta romper la cerradura y conseguir abrirla.

En su declaración, la denunciante aclaró que durante el episodio no recibió agresiones físicas ni amenazas de muerte. No obstante, manifestó que los constantes insultos y maltratos verbales hicieron que la convivencia se volviera insostenible.

Posteriormente, cerca de la 1 de la madrugada, el hombre se retiró de la vivienda y se dirigió hacia un comercio que ambos comparten, ubicado en la misma manzana.

La denuncia fue formalizada cerca del mediodía y quedó en manos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4 (Banda Oeste).

En el caso intervino el fiscal Pedro Ibáñez, quien solicitó la remisión de las actuaciones para analizar lo sucedido y evaluar las medidas correspondientes.