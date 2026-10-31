Mario Benavente convocó a los vecinos a trabajar junto al municipio para mejorar la limpieza de la ciudad

Tras asumir como intendente de la Capital, anunció que una de las primeras acciones de su gestión será impulsar una campaña de limpieza con participación de los vecinos. Además, se refirió a los recursos municipales y a la necesidad de mejorar la recaudación.

Hoy 12:03

Luego de asumir formalmente como intendente de la ciudad Capital para el período 2026-2030, Mario Benavente brindó declaraciones sobre las primeras acciones que buscará impulsar al frente de la Municipalidad y se refirió al escenario económico que deberá afrontar su administración.

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Entre las prioridades para esta primera etapa, el flamante jefe comunal anunció una campaña de limpieza en distintos sectores de la ciudad, para la que convocó a los vecinos a involucrarse y acompañar el trabajo de los equipos municipales.

"En esta primera etapa queremos hacer una campaña de limpieza. Queremos que los vecinos nos acompañen, porque es un trabajo conjunto a la par de los trabajadores de la Municipalidad", expresó.

La situación económica y los recursos municipales

Por otra parte, Benavente fue consultado sobre la preocupación por el estado de las cuentas municipales y el impacto del contexto económico en las finanzas de la comuna.

Al respecto, señaló que los recursos provenientes del Gobierno nacional llegan con recortes, por lo que su gestión buscará fortalecer la recaudación municipal para mejorar los ingresos propios y afrontar las necesidades de funcionamiento de la ciudad.

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Las declaraciones se produjeron luego de su asunción en el Honorable Concejo Deliberante, donde Benavente planteó que la administración deberá trabajar con previsibilidad y eficiencia para sostener los servicios y el crecimiento de la Capital.