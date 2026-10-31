Llegó el día: así luce el lugar donde Lali y Pedro Rosemblat darán el sí en Buenos Aires

La pareja celebrará su casamiento este sábado en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo. Las imágenes permiten conocer el escenario elegido para la ceremonia, que estará organizada por Claudia Villafañe y tendrá un carácter íntimo, rodeado de familiares y amigos.

Hoy 11:45

A pocas horas de la fecha que circula como la elegida para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Teleshow confirmó, en diálogo con fuentes cercanas a la pareja, que la celebración tendrá lugar este sábado. La cantante y el periodista mantienen bajo reserva los detalles de la ceremonia, aunque desde el lugar ya se advirtieron preparativos para recibir a los invitados.

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Según pudo saber este medio, la organización de la ceremonia está a cargo de Claudia Villafañe. La confirmación llegó después de semanas de versiones sobre el día y el escenario elegidos. El romance entre Espósito y Rosemblat comenzó a despertar rumores hacia fines de 2023, a partir de intercambios en redes sociales y de una cena en el barrio porteño de Palermo. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó públicamente, pero ambos preservaron la intimidad de los planes vinculados a su boda.

Desde el barrio porteño de San Telmo, el periodista Fede Flowers dio a conocer la noticia en LAM (América). “Estamos en pleno corazón de San Telmo, exactamente a unos metros de donde mañana van a dar el sí Lali y Pedro Rosemblat. Hubo mucha incertidumbre y misterio sobre dónde y cuándo se casaban. Llegamos al lugar y estamos a metros de donde se realizará”, relató.

Flowers aseguró que vio al conductor de Gelatina dentro de la propiedad. “Pedro Rosemblat está acá adentro en este momento. Lo vi con una camisa celeste o de jean; estaba un poco alejado, pero era él claramente”, sostuvo. También describió el operativo dispuesto en la cuadra: “El lugar donde van a estar los invitados, donde van a llegar y donde van a estacionar está cercado. Es toda la cuadra”.

Según contó, personal del lugar les pidió que se retiraran del perímetro delimitado porque estaba reservado para un evento al día siguiente. “Ya sabíamos de quién era el evento y decidimos corrernos un poco más, pero entendimos”, explicó. Para el cronista, el operativo ratificó que se mantiene el resguardo sobre la celebración: “Continúa el hermetismo. Si pasás por acá, ni siquiera podés preguntar si habrá un evento o un casamiento”.

El movilero definió al espacio como “una casona antigua, en pleno corazón de San Telmo”, que suele albergar propuestas alejadas de los formatos tradicionales. “Mezcla un poco la arquitectura de Buenos Aires con mucha vegetación”, detalló sobre el escenario elegido por la pareja.

En cuanto a los preparativos, Flowers contó que observó parte del montaje desde la entrada. “Estuve mirando por la cerradura y había mesas; parecía que estaba todo ya enmantelado. También se escuchó algo de sonido. Me parece que estaban haciendo una prueba”, señaló. La presencia de Rosemblat y la preparación del salón alimentaron las expectativas alrededor de la ceremonia, de la que todavía no trascendieron otros detalles.

Días antes de la ceremonia, Lali Espósito adelantó cómo imagina el casamiento con Pedro Rosemblat. En una entrevista con Frontera, la artista señaló que será una celebración íntima, enfocada en sus afectos y sin una producción ostentosa.

Al referirse al vestido, Espósito descartó un diseño de grandes dimensiones. “A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, afirmó.

La cantante, de 35 años, vinculó la decisión con el momento personal que atraviesa. “Pasé los treinta hace rato. Es un momento de la vida muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me daban lo mismo, pero pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”, explicó.

En esa línea, sostuvo que conserva una rutina laboral exigente, aunque ahora busca resguardar momentos para su vida privada. “Antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos y los espacios para mí”, dijo.

Espósito también anticipó que la presencia de sus familiares será uno de los aspectos centrales de la boda. “Se unen los amigos, se une mi familia. Tengo familia en el interior del país, en Argentina, y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos; cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo ves a esa persona con la que elegís vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”, expresó.

Por ahora, la pareja no planeó una luna de miel debido a los compromisos profesionales de ambos. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, señaló la artista.

Consultada sobre la posibilidad de tener hijos con Rosemblat, evitó dar una definición cerrada. “Qué sé yo, creo que al final uno no se ve y después, si le llega a suceder o lo llega a querer, una se impone porque la vida es así. Pero me pregunto mucho si lo deseo de verdad y, mientras me hago esa pregunta, aquí estoy: sin niños”, concluyó.