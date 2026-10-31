¿Messi vuelve al fútbol argentino? Revelaron qué pasará con su futuro y la posibilidad de jugar en Newell's

Desde el exterior salieron al cruce sobre los rumores de un posible regreso a la Argentina.

Hoy 10:50

El futuro de Lionel Messi volvió a generar expectativa en el fútbol argentino, especialmente después de las versiones que lo vincularon con un posible regreso a Newell's Old Boys de Rosario. Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano aseguró que el campeón del mundo no tiene previsto abandonar Inter Miami y que su intención es cumplir el contrato que mantiene con el club estadounidense.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En medio de las especulaciones surgidas tras el fallecimiento de su padre, Romano publicó un video en el que explicó que Messi y su familia se encuentran felices en Miami y no contemplan una mudanza a la Argentina en el corto ni en el mediano plazo.

Messi quiere quedarse en Inter Miami hasta 2028

Según la información difundida por el especialista en transferencias, el vínculo contractual del rosarino con Inter Miami se extiende hasta 2028 y su objetivo es respetarlo hasta el final.

Incluso, el periodista señaló que no se descarta una nueva extensión del contrato, aunque esa posibilidad dependerá de una decisión personal del futbolista y será evaluada más adelante.

Además de su carrera deportiva, Messi está involucrado en proyectos personales, entre ellos la Messi Cup, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de jóvenes talentos.

Este escenario refuerza la postura de continuar su vida en Estados Unidos, donde también se encuentra instalada su familia.

¿Qué pasará con la posibilidad de jugar en Newell's?

El eventual regreso de Messi al club rosarino volvió a instalarse entre los hinchas, pero Romano descartó que exista actualmente una intención del delantero de incorporarse a Newell's o a cualquier otro equipo argentino.

Por el momento, el capitán de la Selección Argentina mantiene su compromiso con las Garzas y no tiene previsto cambiar de institución.

Mientras tanto, Messi volverá a tener actividad este domingo, cuando Inter Miami visite a New England Revolution en un encuentro importante para sus aspiraciones de asegurar un lugar en los playoffs de la MLS.

De esta manera, y según la información de Fabrizio Romano, el futuro inmediato de Lionel Messi seguirá ligado a Inter Miami, mientras que la posibilidad de verlo jugar oficialmente en el fútbol argentino continuará siendo, por ahora, una ilusión de los hinchas.