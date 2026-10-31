Asumieron los 12 concejales electos de La Banda para el período 2026-2030

La ceremonia se realizó esta mañana en el Cine Teatro Municipal Renzi y marcó la renovación del cuerpo legislativo bandeño. Esta tarde, a las 17.30, será el turno de Llamil Abdala, quien jurará como nuevo intendente de la ciudad.

Hoy 10:35

La Banda vive este sábado una jornada institucional importante con la renovación de sus autoridades municipales. En el Nuevo Cine Teatro Municipal Renzi, los 12 concejales electos prestaron juramento y asumieron sus bancas para el período 2026-2030.

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La ceremonia comenzó alrededor de las 9 de la mañana y tuvo a Álvaro "Chueco" Blanco como encargado de conducir uno de los momentos centrales del acto: la toma de juramento a los nuevos integrantes del cuerpo legislativo bandeño.

Así quedó conformado el Concejo Deliberante

Por el Frente Encuentro Cívico juraron Carlos Abel González (h), Ana María Corradi, David Pato, Yesica Natalia Gallardo y Juan Carlos Jiménez.

En representación del Partido Justicialista asumieron Carlos Adamo, Bianca Vinocur, Joaquín Michel Japaze y Griselda Capdebila.

Por su parte, los bloques opositores quedaron representados por Diego Jiménez, de Somos Nosotros Somos La Banda; Alicia Del Valle Vázquez, de Despierta La Banda; y Mariana Morales, de Compromiso y Participación Ciudadana.

Esta tarde asume Llamil Abdala

La actividad institucional continuará a las 17.30, nuevamente en el Cine Teatro Renzi, donde Llamil Abdala prestará juramento y asumirá formalmente como nuevo intendente de La Banda.

Uno de los momentos más esperados será su primer discurso como jefe comunal, en el que se esperan definiciones sobre los principales lineamientos de su gestión para esta nueva etapa de gobierno municipal.