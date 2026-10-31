¿Se juega bajo la lluvia? El pronóstico del tiempo para el Superclásico entre Boca y River

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una tarde mayormente nublada, con probabilidades de chaparrones en La Bombonera. Conocé qué temperatura se espera y cuáles son las chances de lluvia durante el partido.

Hoy 10:20

El clima podría convertirse en un protagonista inesperado del Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones durante la tarde, por lo que el encuentro podría desarrollarse bajo condiciones de inestabilidad.

Qué dice el pronóstico para el Superclásico

Para este domingo se anticipa una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 23°C en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el dato que genera mayor expectativa es la probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 40% y el 70% durante la tarde, franja horaria en la que se enfrentarán el Xeneize y el Millonario.

Además, se prevé un ambiente húmedo, con valores de humedad relativa cercanos al 80% alrededor del inicio del partido.

De todas maneras, el pronóstico no garantiza que llueva durante los 90 minutos. Los chaparrones podrían presentarse de manera aislada y afectar distintos sectores de la ciudad.

¿Puede cambiar el pronóstico antes del partido?

Las condiciones meteorológicas podrían experimentar modificaciones durante las próximas horas, especialmente en relación con el horario y la intensidad de las precipitaciones.

Por eso, los hinchas que asistan a La Bombonera deberán contemplar la posibilidad de lluvia y seguir las actualizaciones del SMN.

Con una enorme expectativa por el enfrentamiento y puntos importantes en juego, Boca y River podrían disputar el Superclásico bajo un cielo amenazante, en una tarde donde el tiempo también promete dar que hablar.