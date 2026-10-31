¿Se juega bajo la lluvia? El pronóstico del tiempo para el Superclásico entre Boca y River

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una tarde mayormente nublada, con probabilidades de chaparrones en La Bombonera. Conocé qué temperatura se espera y cuáles son las chances de lluvia durante el partido.
El clima podría convertirse en un protagonista inesperado del Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones durante la tarde, por lo que el encuentro podría desarrollarse bajo condiciones de inestabilidad.
Para este domingo se anticipa una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 23°C en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el dato que genera mayor expectativa es la probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 40% y el 70% durante la tarde, franja horaria en la que se enfrentarán el Xeneize y el Millonario.
Además, se prevé un ambiente húmedo, con valores de humedad relativa cercanos al 80% alrededor del inicio del partido.
De todas maneras, el pronóstico no garantiza que llueva durante los 90 minutos. Los chaparrones podrían presentarse de manera aislada y afectar distintos sectores de la ciudad.
Las condiciones meteorológicas podrían experimentar modificaciones durante las próximas horas, especialmente en relación con el horario y la intensidad de las precipitaciones.
Por eso, los hinchas que asistan a La Bombonera deberán contemplar la posibilidad de lluvia y seguir las actualizaciones del SMN.
Con una enorme expectativa por el enfrentamiento y puntos importantes en juego, Boca y River podrían disputar el Superclásico bajo un cielo amenazante, en una tarde donde el tiempo también promete dar que hablar.