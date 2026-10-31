Laika se perdió en el Bº Villa del Carmen y su familia pide ayuda para encontrarla

La perrita desapareció el pasado 18 de octubre. Es de tamaño mediano, cruza y tiene el pelaje negro con marrón. Ante cualquier información, comunicarse al 3853053321.

Hoy 10:12

Laika se perdió el pasado 18 de octubre en la zona de Villa del Carmen y, desde entonces, su familia intenta dar con su paradero.

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Se trata de una perrita de raza cruza, tamaño mediano y pelaje negro con marrón.

Sus dueños solicitan la colaboración de los vecinos y de quienes puedan aportar algún dato sobre su ubicación para lograr que Laika regrese a casa.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 3853053321.