El CCB dicta taller “Un mundo por descubrir” para niños de 5 a 11 años

Este Taller es una experiencia artística que propone explorar, imaginar y crear a través del juego y la experimentación.

Hoy 09:32

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 03 y el jueves 05 de noviembre, el Taller " UN MUNDO POR DESCUBRIR", destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 hs, en forma gratuita.

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Este Taller es una experiencia artística que propone explorar, imaginar y crear a través del juego y la experimentación.

Mediante el uso de diversos materiales, colores, formas y texturas, los participantes podrán descubrir nuevas posibilidades expresivas, transformar elementos cotidianos para desarrollar sus producciones; en un espacio que promueve la curiosidad, la creatividad y la libertad de expresión.

La propuesta invita a acercarse al arte desde el descubrimiento y la experiencia compartida, valorando la imaginación y las múltiples maneras que cada niño tiene de interpretar y transformar el mundo que lo rodea.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Cupos limitados.