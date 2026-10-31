Emilio Velázquez exige justicia por el fallecimiento de su madre en Jujuy

Emilio Velázquez, hijo de la víctima, demandó justicia por la muerte de su madre, Damiana Ramos, atropellada en Jujuy, a un mes del trágico incidente.

Hoy 14:46

El pasado 26 de septiembre se cumplió un mes desde el trágico accidente que cobró la vida de Damiana Ramos, una mujer de 72 años, tras ser atropellada por una motocicleta en la avenida Yuto, ubicada en el barrio Alto Comedero de la ciudad de Jujuy. Este evento marcó un antes y después en la vida de su hijo, Emilio Velázquez, quien ha mantenido la lucha por justicia desde el momento del incidente.

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En una entrevista exclusiva con El Tribuno, Velázquez compartió su profundo dolor y la carga emocional que ha llevado desde la muerte de su madre. "Este mes fue duro. Un mes sin escuchar su voz, sin un buen día. Sin compartir una comida, un abrazo, es muy duro. Pero acá firmes, pidiendo justicia", expresó el hijo, visiblemente conmovido mientras se encontraba en la vereda de una pequeña plaza cercana al lugar del accidente.

Es crucial señalar que la conductora de la motocicleta, identificada como Evelyn Dafne Abat, está imputada por homicidio culposo, aunque permanece en libertad mientras avanza la investigación penal preparatoria. Este hecho ha generado inquietudes en la familia de la víctima sobre la rapidez y efectividad de las acciones judiciales.

Uno de los puntos más controvertidos de este caso es la supuesta ingesta de bebidas alcohólicas por parte de Abat antes de que se produjera el accidente. Según Velázquez, "Eso sería un agravante para la causa y no entiendo por qué no se le hizo el control de alcoholemia". La falta de esta prueba ha dejado muchas preguntas sin respuesta, especialmente considerando que la conductora sufrió lesiones en la mandíbula que impidieron realizar el test.

Emilio Velázquez también cuestionó la gestión del proceso judicial, señalando que las circunstancias del accidente podrían haberse manejado de manera más eficiente. "Le tenían que haber sacado sangre, hubiera tenido custodia policial en el hospital mientras estaba internada y esta causa hubiera avanzado más rápido", agregó, sugiriendo que la relación de Abat con el sistema de salud podría haber influido en el tratamiento del caso.

Por otra parte, el hecho de que Abat no haya sido detenida tras el accidente ha provocado la indignación de la familia de Ramos. Velázquez expresó su frustración, afirmando: "Quiero conocer una explicación, con qué criterio el juez Martín Moncorvo no ordenó la detención de esta persona". Esta situación ha generado un clima de desconfianza hacia el sistema judicial en Jujuy.

Finalmente, Velázquez hizo un llamado a la justicia, instando a que se tomen medidas responsables en casos similares. "Yo ocasiono un accidente, hay una persona muerta y después hago mi vida normal, me voy a la cancha, sigo mi vida normal. ¿Así actúa la Justicia en Jujuy?". La familia espera que su clamor por justicia no caiga en oídos sordos y que se logre un avance significativo en la causa.