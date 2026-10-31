Se conocieron nuevos detalles del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: se viralizó una imagen de la ceremonia

La pareja se casó este sábado al mediodía en una casona de San Telmo, rodeada de familiares y amigos.

Hoy 17:58

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento este sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo. La ceremonia se realizó al aire libre y reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja, que eligió una fecha cargada de significado para su historia de amor.

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El día no fue elegido al azar: los novios se conocieron hace tres años, durante una fiesta de Halloween, por lo que decidieron que el 31 de octubre también fuera la fecha de su boda.

En las últimas horas, una fotografía de la celebración comenzó a circular en las redes sociales luego de ser compartida por la cuenta de X FandomAguerrid. La imagen permite observar a los recién casados tomados de la mano, mientras sus invitados los rodean y acompañan el momento con aplausos y gestos de emoción.

Para la ocasión, Lali lució un vestido blanco largo, de caída fluida y con una cola que se extendía sobre el césped. Por su parte, Pedro Rosemblat eligió un traje beige claro.

El lugar fue ambientado con sillones, mesas bajas, alfombras persas y grandes sombrillas blancas, en una combinación de estilo elegante y relajado. También se destacó un sector decorado con flores blancas, que completó la puesta preparada para la celebración.

Además de las imágenes, trascendió un video del momento en que Lali le leyó sus votos matrimoniales a Pedro. La grabación, realizada por un vecino, comenzó a circular en las redes y permitió conocer uno de los pasajes más emotivos de la ceremonia.

De esta manera, el casamiento de la cantante y el periodista sumó nuevos detalles que despertaron el interés de sus seguidores, en una jornada que marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja.