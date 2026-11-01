Historia y ciencia de las enfermedades: ¿por qué nos afectan?

A lo largo de la historia, el ser humano ha enfrentado diversas enfermedades, muchas de las cuales han sido estudiadas por la ciencia. En este artículo, exploramos las causas históricas y científicas de por qué nos enfermamos.

Hoy 06:02

Desde tiempos remotos, la humanidad ha buscado entender por qué nos enfermamos. Las enfermedades han sido parte de nuestra existencia, y a lo largo de la historia, han influido en el desarrollo de sociedades y culturas. Según la Organización Mundial de la Salud, en el siglo XX, las enfermedades infecciosas causaron más del 50% de las muertes en el mundo.

En la antigüedad, las civilizaciones creían que las enfermedades eran causadas por fuerzas sobrenaturales o desequilibrios en el cuerpo. Los griegos, por ejemplo, atribuían las enfermedades a la ira de los dioses o a la alteración de los cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra.

Con el avance de la ciencia, se descubrieron bacterias y virus como agentes causantes de muchas enfermedades. En 1882, Robert Koch identificó el bacilo de la tuberculosis, lo que marcó un hito en la microbiología y en la comprensión de las enfermedades infecciosas.

La psicología también juega un papel crucial en cómo nos enfermamos. El estrés prolongado, por ejemplo, puede debilitar nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a enfermedades. Un estudio de la American Psychological Association reveló que el estrés está relacionado con enfermedades cardiovasculares y trastornos autoinmunes.

Además, la cultura y el entorno influyen en nuestra salud. Factores como la alimentación, el acceso a servicios médicos y las condiciones de vida son determinantes en la aparición de enfermedades. En Argentina, la desnutrición y la obesidad son problemas de salud pública que afectan a miles de personas.

La historia de las pandemias también nos enseña lecciones valiosas. La peste negra en el siglo XIV, por ejemplo, no solo tuvo un impacto en la salud, sino que transformó la economía y la estructura social de Europa. A través de estas crisis, se han desarrollado medidas de salud pública que aún se aplican hoy en día.

Entender por qué nos enfermamos es esencial para prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida. La investigación continua en medicina y psicología nos ofrece herramientas para combatir los factores que nos hacen vulnerables a enfermedades, desde vacunas hasta terapias psicológicas.