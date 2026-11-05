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Riquelme elogió al plantel de Boca antes de la definición del título: "Se merecen festejar"

El presidente del Xeneize destacó el compromiso de los jugadores y expresó su ilusión de consagrarse campeón ante su gente en la Bombonera.

Hoy 17:30

Juan Román Riquelme participó de la conferencia de prensa de la Liga Profesional de Fútbol previa a la definición de la tabla anual, en la que Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán quedarse con el título. El presidente xeneize destacó el esfuerzo del plantel y manifestó su deseo de celebrar una nueva conquista.

"Estamos felices de competir y buscar ganar con nuestra gente. A veces uno desde afuera sufre mucho y pide más de lo que los jugadores pueden dar, pero el esfuerzo que se está haciendo es increíble", expresó el dirigente, quien valoró especialmente el compromiso de sus futbolistas.

En ese sentido, Riquelme reveló una situación que refleja las ganas del equipo de alcanzar el objetivo: "Hay futbolistas que se lesionan y quieren volver a jugar a los cinco días. La ilusión es grande, se merecen festejar", aseguró durante la conferencia que compartió con Claudio Tapia y Cristian Malaspina.

El máximo dirigente de Boca también reconoció el trabajo de otros equipos del fútbol argentino durante la temporada, entre ellos Independiente Rivadavia, Vélez e Instituto, y destacó el nivel de sus competidores directos por el título.

"Saben que le tengo mucho cariño a Argentinos y le deseo lo mejor. También le quiero mandar un abrazo a Central, que juega de maravilla. Le tenemos mucho cariño a Jorge Almirón, que estuvo en nuestro club", agregó.

Con la definición cada vez más cerca, Boca mantiene intacta la ilusión de consagrarse campeón y cerrar la temporada con una alegría frente a sus hinchas en La Bombonera.

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